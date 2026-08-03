התביעה הצבאית הגישה אתמול (ראשון) לבית המשפט הצבאי בשומרון כתב אישום חמור נגד כמאל חטיב, ראש התארגנות הטרור של גדוד נור א-שמס, בגין הפיגוע הקטלני שבו נהרג רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל בחודש יולי 2024. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות חמורות, ביניהן גרימת מוות בכוונה בצוותא - המקבילה לעבירת הרצח.

על פי כתב האישום, ב-1 ביולי 2024 הפעיל חטיב, יחד עם פעילי טרור נוספים, מטען נפץ שהוטמן מבעוד מועד באדמה בשכונת בלעא. המטען הופעל מרחוק באמצעות מכשיר סלולרי, כאשר הנאשם פעל מתוך חדר באזור.

הפיצוץ גרם להתהפכות רכב כוחות הביטחון, ורס"ל יהודה גטו ז"ל הועף מהרכב ונהרג במקום. אדם נוסף נפצע בחזהו ובראשו ופונה לבית החולים.

מעבר לפיגוע הקטלני, מייחס כתב האישום לנאשם ניהול והובלה של פעילות טרור מקיפה במרחב שומרון. חטיב שימש כמנהל וראש התארגנות הטרור של גדוד נור א-שמס, וכיהן בתפקידים מרכזיים בארגון לאורך תקופה ממושכת.

על פי הנטען, הנאשם גייס פעילים למערך התצפיות והייצור של הגדוד, הטמין מטעני חבלה נוספים באזור, סחר באמצעי לחימה והעביר כספים וציוד צבאי למחבלים. פעילותו כללה הקמת תשתית טרור מסועפת שהיוותה איום מתמשך על כוחות הביטחון ועל אזרחי ישראל.

כתב האישום מייחס לחטיב מגוון עבירות חמורות בהם גרימת מוות בכוונה בצוותא, ניסיון לגרימת מוות בכוונה בצוותא, עמידה בראש התאחדות בלתי מותרת, סחר בציוד מלחמתי והנחת פצצה. בית המשפט הצבאי בשומרון הורה על המשך מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

דובר צה"ל ציין כי התביעה הצבאית מסרה כי היא מלווה את משפחתו של רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל, עומדת עמה בקשר רציף ומעניקה לה את כלל הזכויות המגיעות לה על פי דין. צה"ל והתביעה הצבאית השתתפו בצערה העמוק של המשפחה.