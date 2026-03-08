"תמשיכו את כולם" קדנציה קצרצרה: ראש הלשכה הצבאית החדש של המנהיג העליון - חוסל אבו-אלקאסם באבאא'יאן, ראש הלשכה הצבאית החדש של המנהיג העליון באיראן, חוסל ימים ספורים לאחר מינויו | שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת המצב הבוקר: "תמשיכו לצוד את כולם" (מלחמה)