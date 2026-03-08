כיכר השבת
"תמשיכו את כולם"

קדנציה קצרצרה: ראש הלשכה הצבאית החדש של המנהיג העליון - חוסל

אבו-אלקאסם באבאא'יאן, ראש הלשכה הצבאית החדש של המנהיג העליון באיראן, חוסל ימים ספורים לאחר מינויו | שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת המצב הבוקר: "תמשיכו לצוד את כולם" (מלחמה)

1תגובות
(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (ראשון) הערכת מצב בבור בקריה בתל אביב, ובמהלכה עודכן כי ראש הלשכה הצבאית החדש של המנהיג העליון באיראן חוסל.

מדובר באבו-אלקאסם באבאא'יאן, שמונה לתפקיד באיראן לפני ימים בודדים - לאחר חיסול קודמו במכת הפתיחה. הקדנציה שלו הייתה קצרה במיוחד.

במשרד הביטחון פרסמו תמונות מישיבת הערכת המצב היום, ודווח כי שר הביטחון שיבח את צה"ל על הישג החיסול ואמר: "תמשיכו לצוד את כולם".

בהערכת המצב השתתפו גם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מזכ"צ רוה"מ אלוף רומן גופמן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, תא"ל עומר טישלר, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, נציג פקע"ר, נציגי מוסד ושב"כ ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

0 תגובות

1
לא הבנתי מדוע לא רואים שם שמות משפחה מעדות המזרח, הרי זה לא קשור לבגצ.
יואל

