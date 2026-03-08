קדנציה קצרצרה: ראש הלשכה הצבאית החדש של המנהיג העליון - חוסל

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (ראשון) הערכת מצב בבור בקריה בתל אביב, ובמהלכה עודכן כי ראש הלשכה הצבאית החדש של המנהיג העליון באיראן חוסל.
מדובר באבו-אלקאסם באבאא'יאן, שמונה לתפקיד באיראן לפני ימים בודדים - לאחר חיסול קודמו במכת הפתיחה. הקדנציה שלו הייתה קצרה במיוחד.
במשרד הביטחון פרסמו תמונות מישיבת הערכת המצב היום, ודווח כי שר הביטחון שיבח את צה"ל על הישג החיסול ואמר: "תמשיכו לצוד את כולם".
בהערכת המצב השתתפו גם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מזכ"צ רוה"מ אלוף רומן גופמן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, תא"ל עומר טישלר, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, נציג פקע"ר, נציגי מוסד ושב"כ ובכירים נוספים במערכת הביטחון.
