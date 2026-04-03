על אף גל התקיפות הנרחב שביצע צה"ל במסגרת מבצע "שאגת הארי", הארסנל הטילי של איראן רחוק מלהיות מושמד. כך עולה מדיווח שפורסם הלילה ברשת CNN, המבוסס על שלושה גורמי מודיעין אמריקאיים בכירים המעורים בפרטי המודיעין.

על פי ההערכות, כמחצית ממשגרי הטילים של משטר האייתוללות עדיין תקינים וניתנים לשימוש מיידי. הנתון המדאיג מצביע על כך שלמרות המאמצים המבצעיים המשמעותיים של חיל האוויר, חלקים נרחבים מהיכולת האיראנית לא נפגעו כלל.

הסיבה המרכזית לשרידות הארסנל נעוצה ברשת מסועפת של "ערי טילים" - מנהרות ומערות תת-קרקעיות שנבנו על ידי האיראנים במשך עשורים ארוכים. מתקנים אלו, שנחפרו עמוק באדמה ובין הרים, קשים מאוד לאיתור ולהשמדה מהאוויר, ומספקים הגנה יעילה למשגרי הטילים.

מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06

נתון מדאיג נוסף שעולה מההערכה האמריקאית נוגע לארסנל הכטב"מים המתאבדים של איראן. על פי הגורמים המעורים במודיעין, כ-50% מכלי הטיס הללו נותרו שלמים, מה שמותיר בידי המשטר אלפי כטב"מים המסוגלים לפעול בכל רחבי המזרח התיכון.

ההערכה האמריקאית מצביעה על כך שהאתגר המבצעי מול איראן מורכב יותר ממה שנדמה לכאורה. היכולת של משטר האייתוללות להסתיר את משגרי הטילים במתקנים תת-קרקעיים מסועפים מקשה משמעותית על המאמצים להשמיד את הארסנל הטילי באופן מוחלט.