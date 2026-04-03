כיכר השבת
דו"ח מדאיג

המודיעין האמריקני מעריך: 50% ממשגרי הטילים האיראניים עדיין תקינים

גורמי מודיעין בארה"ב מעריכים כי כמחצית ממשגרי הטילים של איראן לא נפגעו בשל רשת מסועפת של מנהרות ומערות תת-קרקעיות הגנה על הארסנל | ההערכה המלאה (צבא וביטחון)

משגר איראני

על אף גל התקיפות הנרחב שביצע צה"ל במסגרת מבצע "שאגת הארי", הארסנל הטילי של רחוק מלהיות מושמד. כך עולה מדיווח שפורסם הלילה ברשת CNN, המבוסס על שלושה גורמי מודיעין אמריקאיים בכירים המעורים בפרטי המודיעין.

על פי ההערכות, כמחצית ממשגרי הטילים של משטר האייתוללות עדיין תקינים וניתנים לשימוש מיידי. הנתון המדאיג מצביע על כך שלמרות המאמצים המבצעיים המשמעותיים של חיל האוויר, חלקים נרחבים מהיכולת האיראנית לא נפגעו כלל.

הסיבה המרכזית לשרידות הארסנל נעוצה ברשת מסועפת של "ערי טילים" - מנהרות ומערות תת-קרקעיות שנבנו על ידי האיראנים במשך עשורים ארוכים. מתקנים אלו, שנחפרו עמוק באדמה ובין הרים, קשים מאוד לאיתור ולהשמדה מהאוויר, ומספקים הגנה יעילה למשגרי הטילים.

נתון מדאיג נוסף שעולה מההערכה האמריקאית נוגע לארסנל הכטב"מים המתאבדים של איראן. על פי הגורמים המעורים במודיעין, כ-50% מכלי הטיס הללו נותרו שלמים, מה שמותיר בידי המשטר אלפי כטב"מים המסוגלים לפעול בכל רחבי המזרח התיכון.

ההערכה האמריקאית מצביעה על כך שהאתגר המבצעי מול איראן מורכב יותר ממה שנדמה לכאורה. היכולת של משטר האייתוללות להסתיר את משגרי הטילים במתקנים תת-קרקעיים מסועפים מקשה משמעותית על המאמצים להשמיד את הארסנל הטילי באופן מוחלט.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חרגיל העיתון הזה ממש מדאיג את כול העולם- במקום להתרכז על ה 50% שחוסלו עושים ההיפך-רק להראות דרגת הנמוכה של האמונה שלהם בה', ולמרוח אותו על כולנו
לוי
1
למה הם מורידים? מה אכפת לי העובדות? תן להיות שמח וחזק ולצפות בערוץ 14
יוחנן

