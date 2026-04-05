היום ה-37 למלחמה - עדכונים שוטפים:

23:47: משמרות המהפכה האיראניים: מצר הורמוז לא יחזור לעולם למצבו הקודם, נערכים לסדר חדש במפרץ הפרסי. עוד נכתב בהצהרה: "חיל הים של משמרות המהפכה משלים הכנות מבצעיות עבור התוכנית שהוכרזה על ידי הרשויות האיראניות לסדר חדש במפרץ הפרסי". 23:44: בלבנון מדווחים: חוסל בכיר צבאי בחיזבאללה, יחיא חוסיין משימש, בתקיפה בדאחיה מוקדם יותר היום. 23:25: גורם איראני עונה בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים לאיומים של טראמפ לגבי פגיעה בתחנות כוח וגשרים באיראן: "אם טראמפ יגביר את הטירוף שלו באמצעות מימוש האיומים האלה, הוא רק יגדיל את תבוסתו. עליו לדעת שבמקרה כזה, מלבד להצית את כל האינטרסים של ארה"ב באזור, ההשלכות של המלחמה עלולות להיגרר גם לתוך אדמת ארה"ב". 22:50: ארבעה בני אדם נעדרים בזירת פגיעת הטיל האיראני שהתרחשה הערב (ראשון) בבניין מגורים בחיפה. מספר אנשים נפצעו, בהם גבר בן 82 שנפגע באורח קשה, ורעייתו שנפצעה באורח בינוני-קל. עוד שישה אנשים נפגעו באורח קל. כמה מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת המלחמה? המספר העצום נחשף משה בשן | 05.04.26 מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 הנעדרים הינם שלושה בני משפחה ועובד זר. סגן מפקד מחוז חוף בכבאות והצלה אמר כי החילוץ עשוי להימשך שעות. בזירה פועלים כוחות הכיבוי וההצלה יחד עם המשטרה, מד"א וצוותי חירום נוספים. תיעוד מפעילות כוחות פיקוד העורף בזירה הקשה.

פעילות כוחות פיקוד העורף בחיפה ( צילום: פיקוד העורף )

22:33: בערוץ "אל-ג'דיד" הלבנוני טענו כי בתקיפת הדירה באזור עין סעדה שממזרח לביירות נהרג בכיר במפלגת "הכוחות הלבנונים" בשם פייר מעוד. מנגד, בדיווח אחר ברשת אל-חדת' הסעודית נטען כי "יעד התקיפה ניצל".

21:22: גורמים המעורים בפרטים אומרים לוול סטריט ג׳ורנל: איראן סירבה להצעה להפסקת אש זמנית בתמורה לפתיחת מצר הורמוז

21:25: גובר החשש לחייהם של הלכודים בזירה בחיפה, הסריקות נמשכות כבר כשלוש שעות

20:49: מפכ"ל המשטרה הגיע לזירה הקשה בחיפה והבהיר כי נבדקת האפשרות שראש הנפץ של הטיל לא התפוצץ בנפילה. על פי המפכ"ל ייתכן שיהיה צורך בשל כך בפינוי בניינים סמוכים

20:19: טראמפ ל-ABC: אם איראן לא יעשו עסקה - הלך על המדינה שלהם

20:11: עדכון לזירה בחיפה: בן ה-82 שנפצע קשה מפגיעת הטיל האיראני הועבר לחדר הניתוח בבית החולים רמב"ם. מצבו הוגדר קשה. מצבה של רעייתו שנפצעה אף היא מוגדר כקל עד בינוני.

לפי הדיווחים, בזירה ישנו חשש לחיי ארבעה בני אדם שמוגדרים כנעדרים. מדובר בבני זוג, בנם והמטפלת שלהם. על פי החשש ייקחו שעות לפנות את ההריסות

10 10 0:00 / 0:23

19:50: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הודעה קצרה ברשת Truth Social: "יום שלישי, 20:00, שעון החוף המזרחי" - פקיעת הדדליין שהציב לאיראן.

מדובר בשעה 03:00 לפנות בוקר בליל שביעי של פסח בישראל.

19:47: ארגון כבאות והצלה מדווח: ישנם 3 נעדרים בזירת הפגיעה בחיפה

זירת הפגיעה בחיפה ( צילום: מד"א )

19:07: המרדף אחר הכטב"ם שחדר מלבנון מתרחב לעכו, אזעקות הופעלו בעיר.

19:00: אזעקות נוספות בצפון הארץ בשל חדירת כלי טייס עוין.

18:58: זירת הנפילה בחיפה: מתחקיר ראשוני עולה כי טיל עם ראש נפץ במשקל 450 ק״ג פגע במבנה בן חמש קומות.

18:41: אזעקות בצפון הארץ בשל חדירת כלי טייס עוין.

18:40: חשש ללכודים וקריסת המבנה בזירת הנפילה בעיר חיפה.

18:32: במד"א מעדכנים על פצוע באורח קשה בזירת הנפילה בעיר חיפה.

18:30: השיגורים מאיראן: פגיעה ישירה בעיר חיפה, נזק רב נגרם למבנה, עד אותרה פצועה באורח קל בלבד.

18:24: פיקוד העורך מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

18:20: דיווח ראשוני עךל זירות נפילה בעיר חיפה, בשלב זה לא ידוע על נפגעים.

18:17: השיגורים מאיראן: אזעקות בבאר שבע, דימונה ויישובים נוספים בדרום הארץ.

18:12: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בחיפה והסביבה.

18:10: זוהה שיגור נסף מאיראן לעבר דרום הארץ.

18:18: זוהה שיגור מאיראן לעבר צפון הארץ.

17:47: אירוע הכטב"מ בצפון הסתיים

17:35: אזעקות בקו העימות בצפון בשל חדירת כטב"מ מלבנון

17:25: נמשך ירי רקטות וטילים מלבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון

17:15: אל על הודיעה על המשך ביטול טיסותיה הסדירות עד ר"ח אייר תשפ"ו

16:20: חובש ביחידת האופנועים של מד״א מחמד מחיסן סיפר:

״קיבלנו דיווחים על מספר פצועים קל שנפצעו כתוצאה מהדף. יצאנו באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א למקום, הגענו לזירה תוך דקות בודדות וראינו זכוכיות רכב מנופצות ו-6 פצועים שנפצעו קלות מההדף, וטיפלנו בעוד מספר נפגעי חרדה. סרקנו את האזור על מנת לאתר פצועים נוספים וכרגע לא מצאנו נפגעים נוספים״.

16:16: שר המשפטים דורש מהקבינט להנחות את המשטרה להגביל את מספר המשתתפים במחאות, תוך הסתמכות על מצב החירום וביטחון הציבור. המהלך, עומד בניגוד ישיר לפסיקת בג"ץ המגנה על חופש ההפגנה.

16:10: דיווח על נפילה בדיר אל אסד ומספר פצועים באורח קל מההדף

16:08: אירוע הירי מלבנון לצפון הסתיים | ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

15:08: אזעקות בגליל העליון בשל ירי מלבנון

15:55: משרד הבריאות בלבנון מדווח: ארבעה הרוגים ו-39 פצועים בתקיפה באזור אל-ג'נאח

15:45: אזעקות רצופות ביישובי קו העימות בצפון בשל שיגור מלבנון

15:35: חיבוק חם מירושלים: ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך הערב את הנשיא דונלד טראמפ על חילוץ הטייס האמריקני באיראן. נתניהו, שדבריו פורסמו ב-World Defense News, הדגיש את השותפות הערכית בין המדינות ואת האומץ שבקבלת החלטות מבצעיות נועזות בלב שטח אויב.

נתניהו מברך את הנשיא טראמפ ( צילום: לפ"מ דוברות )

15:33: האירוע באזור צפת והגליל הסתיים

15:25: נמשכים השיגורים מלבנון, אזעקות נשמעו באזור צפת והגליל העליון

15:07: צה"ל חיסל את בכיר במשמרות המהפכה שהיה אחראי על המסחר במפקדת הנפט

15:05: האירוע ביישובי הצפון הסתיים, ניתן לצאת מהמרחב המוגן

14:48: אזעקות בקרית שמונה והסביבה.

14:17: שר הביטחון ישראל כ"ץ בתום הערכת מצב: "התעשייה הפטרוכימית הכניסה בשנתיים האחרונות לארגון הטרור משמרות המהפכה כ-18 מיליארד דולר, ומשרתת באופן ישיר את תעשיית ייצור הטק"ק האיראני. כפי שהודענו: כל עוד יימשך ירי הטילים לעבר אזרחי ישראל - איראן תשלם מחירים כואבים שישחקו ויקריסו את התשתיות הלאומיות שלה".

14:16: כבאות והצלה לישראל מדווחים בהמשך לנפילה באזור רמת חובב בנגב: "נכון לרגע זה לא ידוע על נפגעים. נשלל חשש לחומרים מסוכנים. נזק קל נגרם כתוצאה מהדף. הנפילה אירעה מחוץ למבנה, ונזק קל נגרם מרסיסים בשטח המפעל. כוחות כיבוי והצלה פועלים בזירה".

14:06: דובר צה"ל: כוחות צה"ל זיהו אמש (ש') חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס, שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה באופן שהיווה איום מיידי על הכוחות. מיד לאחר הזיהוי, צה"ל תקף וחיסל באופן ממוקד את החולייה במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

13:48: אזעקות נוספות בדרום.

13:44: דיווח ראשוני על נפילה נוספת בנאות חובב בנגב. במקביל זוהו שיגורים נוספים לדרום.

13:33: אזעקות בדרום.

13:27: זוהו שיגורים מאיראן לדרום; צפויות אזעקות בדקות הקרובות

13:08: הירי לצפון נמשך. אזעקות באזור מירון.

12:25: דובר צה"ל מודיע כי החל מהיום יוארך זמן ההתגוננות בעיר אילת וסביבתה מ-30 שניות לדקה וחצי.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר: "החלטה זו היא תוצאה של תהליך מקצועי מעמיק מתוך מטרה אחת ברורה - להאריך את זמן ההתגוננות לצד שמירה על חיי אדם. מדובר בבשורה עבור העיר אילת, קיבוץ אילות והסביבה ועבור התיירים הפוקדים את האזור לאורך השנה, ובמיוחד בתקופת החגים בה אנו נמצאים".

12:17: חיל האוויר פתח בגל תקיפות נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

12:03: פיקוד העורף מודיע כי האירוע בצפת הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

11:54: הירי מלבנון נמשך: אזעקות הופעלו בצפת והסביבה.

11:39: אזעקות הופעלו בהר מירון והסביבה בשל ירי רקטות מלבנון.

11:35: דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעיף, פרסם התרעת פינוי למבנה בדאחייה.

11:30: על רקע מעצרים של צעירים חרדים בחשד לריגול לטובת איראן, הגאון רבי יגאל כהן באזהרה חריפה ומסר פנימי למגזר החרדי: "חוסו על חייכם – אל תשתפו פעולה עם האיראנים, כל צילום יכול להיות קטלני".

11:00: שיפור במצבה של הילדה החרדית שנפגעה מטיל איראני בערב החג בבני ברק, מצבה מוגדר קשה.

10:58: אזעקות הופעלו בקו העימות בשל ירי רקטות מלבנון.

10:34: אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל ירי רקטות מלבנון.

10:24: האכזריות של משמרות המהפכה: ברויטרס דווח לפני זמן קצר, כי שני משתתפים בהפגנות שהתקיימו בחודש ינואר האחרון, הוצאו היום להורג באיראן.

10:21: השיגור לצפון כאמור יורט. בחסדי שמיים עד כה אין דיווח על נפגעים.

10:18: לוחמי האש פועלים בנמל התעופה בעקבות חבילה שהחלה לפלוט עשן • כלל העובדים במתחם פונו באופן מיידי | לידיעה המלאה - לחצו כאן

האירוע בנתב"ג ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

10:12: הטיל האיראני ששוגר לצפון - יורט בחסדי שמיים.

10:10: חיזבאללה טוען, כי שיגר טיל חוף-ים לספינה של חיל הים הישראלי ופגע פגיעה קשה בספינה, בצה"ל מכחישים וטוענים כי מדובר בפייק.

10:05: אזעקות כעת בחיפה ובאזורים רבים מצפון בשל שיגור טילים מאיראן.

09:58: זוהו שיגורים מאיראן לאיזור הצפון. צפויות להתקבל התרעות באזורים המפרץ, הכרמל, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, גליל עליון, דרום הגולן, ואדי ערה, מנשה.

09:40: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע שאגת הארי, נכון ליום ראשון ה-5 באפריל 2026 בשעה 07:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 6,833 נפגעים, מתוכם כעת מאושפזים 138 נפגעים: 2 התקבלו במצב אנוש, 14 התקבלו במצב קשה, 26 במצב בינוני, 93 קל, 2 חרדה ו-1 שנמצא בהערכה רפואית.

ב-24 שעות האחרונות (7:00 אתמול עד 7:00 הבוקר) התקבלו בבתי בחולים 108 נפגעים מתוכם: 2 נפגעים במצב בינוני, 105 במצב קל ו-1 חרדה.

09:30: מתחילת המערכה מול ארגון הטרור חיזבאללה, חיל האוויר תקף יותר מ-2,000 מטרות סיוע לכוחות הקרקעיים בדרום לבנון, באמצעות מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס מאויישים מרחוק. תאי השליטה וצוותי חיל האוויר נמצאים בקשר ישיר עם הכוחות הלוחמים ומלווים את הלחימה בגזרות השונות, מכווינים את הכוחות בשטח ומסירים איומים בסגירות מעגל מהירות, לעיתים במרחק של מטרים בודדים מהכוחות.

במסגרת העמקת שיתוף הפעולה הבין-זרועי, מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר קיים הערכת מצב בפיקוד הצפון, יחד עם מפקד הפיקוד, אלוף רפי מילוא. המפקדים דנו בתכניות להמשך ומפקדי חיל האוויר קיבלו תמונת מצב מבצעית עדכנית על הכוחות בשטח ועל הצרכים המבצעים להמשך המבצע.

תיעוד ובו קולות קשר של טייס מסוק קרב וכוחות קרקעיים באחת מתקיפות הסיוע של חיל האוויר בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

תיעוד ובו קולות קשר של טייס קרב בתקיפת סיוע נוספת לכוחות הקרקעיים בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

09:18: התרעות בכפר סאלד שבקו העימות.

08:49: אזעקות נשמעו בגליל העליון - בלהבות הבשן והסביבה.

08:35: דובר צה"ל: ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-120 מטרות של משטר הטרור האיראני במרכז ובמערב איראן, בין המטרות שהותקפו: אתרי מערך הטילים הבליסטיים במשמרות המהפכה, אתרי אחסון ושיגור כטב"מים ואתרי הגנה אווירית.

התיעוד מעין הטיל ( צילום: דו"צ )

08:15: ההתרעות שהופעלו בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם - זיהוי שווא.

08:04: פיקוד העורף מודיע כי אירוע חדירת הכטב"מ באיזור תעשייה מילואות צפון, בצת, חוף בצת, ראש הנקרה - הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:58: התרעה על חדירת כטב"מ הופעלה בראש הנקרה, חוף בצת, איזור תעשייה מילואות צפון, בצת.

07:56: איראן תקפה הבוקר מתקן לאחסנת נפט בבחריין. כך זה נראה

איראן תקפה מתקן לאחסנת נפט בבחריין ( צילום: לפי סעיף 27א )

איראן תקפה מתקן לאחסנת נפט בבחריין ( צילום: לפי סעיף 27א )

07:55: תיעוד מאיראן של האירועים בפעולות החילוץ של הנווט האמריקני

תיעוד מאיראן של האירועים בפעולות החילוץ של הנווט האמריקני ( צילום: לפי סעיף 27א )

07:40: במהלך מבצע החילוץ התחוללה דרמה נוספת כאשר שני מטוסי תובלה שאמורים היו לפנות את כלל הלוחמים מאיראן למקום מבטחים, נתקעו בבסיס מרוחק באיראן. המפקדים החליטו מיד על הטסת שלושה מטוסים חדשים כדי לחלץ את לוחמי הקומנדו והנווט מאיראן ובמקביל פוצצו את שני המטוסים שנתקעו - כדי שלא ייפלו לידי האיראנים.

07:15: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר בציוץ ברשת Truth Social כי הנווט האמריקני שמטוסו הופל באיראן - חולץ. "הוא בידינו!", כתב טראמפ.

טראמפ הוסיף וכתב: "אזרחי ארצות הברית, במהלך השעות האחרונות, צבא ארצות הברית ביצע את אחד ממבצעי החילוץ הנועזים ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, עבור אחד מהקצינים המדהימים שלנו, שבמקרה הוא גם קולונל מוערך מאוד, ואני נרגש להודיע לכם כעת שהוא בריא ושלם!

"הלוחם האמיץ הזה היה מאחורי קווי האויב בהרים הבוגדניים של איראן, ניצוד על ידי אויבינו שהתקרבו אליו יותר ויותר מדי שעה, אך הוא מעולם לא היה באמת לבד כי המפקד העליון שלו, שר המלחמה, יו"ר המטות המשולבים ואחיו לנשק ניטרו את מיקומו 24 שעות ביממה ותכננו בשקידה את חילוצו. בהנחייתי, צבא ארה"ב שלח עשרות כלי טיס, חמושים בנשק הקטלני ביותר בעולם, כדי להחזירו. הוא ספג פציעות, אך הוא יהיה בסדר גמור.

"מבצע החיפוש וההצלה הניסי הזה מתווסף לחילוץ מוצלח של טייס אמיץ אחר אתמול, שאותו לא אישרנו כי לא רצינו לסכן את מבצע החילוץ השני שלנו. זו הפעם הראשונה בזיכרון הצבאי ששני טייסים אמריקאים חולצו, בנפרד, בעומק שטח האויב. אנחנו לעולם לא נשאיר לוחם אמריקאי מאחור! העובדה שהצלחנו לבצע את שני המבצעים הללו, ללא הרוג אמריקאי אחד או אפילו פצוע, רק מוכיחה פעם נוספת שהשגנו עליונות אווירית ושליטה מוחצת בשמי איראן.

"זהו רגע שכל האמריקאים – רפובליקנים, דמוקרטים וכל השאר – צריכים להיות גאים בו ומאוחדים סביבו. באמת יש לנו את הצבא הטוב, המקצועי והקטלני ביותר בתולדות העולם. אלוהים יברך את אמריקה, אלוהים יברך את כוחותינו, וחג פסחא שמח לכולם!".

07:05: גורמים אמריקניים אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי במבצע לחילוץ הנווט השתתפו מאות לוחמי קומנדו.

בכיר בצבא ארה"ב אמר כי מדובר ב"אחד המבצעים המורכבים והמאתגרים ביותר בהיסטוריה של המבצעים המיוחדים של צבא ארה"ב".

07:00: רשת "פוקס ניוז" מדווחת כי הנווט וכלל הכוחות המחלצים - יצאו בבטחה מאיראן.

06:55: ה"וול סטריט ג'ורנל" האמריקני מדווח כי צבא ארה"ב חילץ את הנווט מאדמת איראן.

06:50: אתר "אקסיוס" מדווח כי הנווט נמצא בידיים אמריקניות. גורם אמריקני אמר: "המבצע בוצע על ידי יחידת קומנדו מיוחדת עם כיסוי אווירי כבד". עוד נמסר כי "כל הכוחות עזבו את איראן".

06:45: רשת 'אל-ג'זירה' מדווחת בשם "גורם אמריקני" כי הנווט האמריקני ממטוס הקרב F-15E שהופל באיראן ביום שישי, אותר - לאחר חילופי אש כבדים.

לפי הדיווח ב'אל-ג'זירה' מבצע החילוץ עדיין נמשך והכוחות פועלים לחלץ את הנווט מאיראן.

06:35: איחוד האמירויות הודיעה כי היא תחת מתקפת כטב"מים וטילים מאיראן ובעקובת כך הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה.

צבא איראן הודיע כי המתקפה כוונה לתעשיית האלומיניום באמירויות ולמטרות צבאיות של ארה"ב.

06:30: כווית הודיעה כי שתי תחנות כוח והתפלת מים הותקפו בידי כטב"מים איראניים ומסרה כי נגרם במקום "נזק משמעותי".

חדשות הלילה:

מעט לאחר השעה 04:00 הופעלו אזעקות בגליל, בגולן, בכרמל, במפרץ, בעמקים וגם ביקנעם עילית שבאזור ואדי ערה, בעקבות שיגורים מאיראן. הטילים התפוצצו בשטחים פתוחים ולא היו נפגעים בחסדי שמים.

ה"ניו יורק טיימס" מצטט שני בכירים במשרד הנפט האיראני שאמרו כי התקיפה הישראלית במפעלים הפטרוכימיים במאהשהר - השביתה לחלוטין את הייצור במתחם. הם טענו כי "שיקום מפעלי השירות והשבת קווי הייצור לפעילות מלאה עשויים להימשך כשנתיים".

סוכנות הידיעות "תסנים" האיראנית, המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי ישראל וארה"ב תוקפות באזור שבו כנראה נמצא הנווט האמריקני שנעדר מאז הופל מטוס ה-F-15E ביום שישי.

לקראת השעה 02:00 בלילה הופעלו אזעקות בנגב, באזור ים המלח ובחוף זיקים שבעוטף עזה, השיגורים התפוצצו בשטחים פתוחים ובחסדי שמים לא היו נפגעים.

דובר צה"ל בערבית, תא"ל אביחי אדרעי, פרסם אזהרת פינוי לכפר חתא, באזור צידון בדרום לבנון.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אמש סרטון, מעט לפני חצות, ובו תיעוד של הפצצות בטהרן וכתב כי "רבים מהמנהיגים הצבאיים של איראן, אשר הובילו אותם בצורה גרועה ולא חכמה, חוסלו, יחד עם עוד הרבה דברים, בתקיפה המאסיבית הזו בטהרן!".