שירות הביטחון הכללי ומערך הסייבר הלאומי פרסמו הבוקר (ראשון) אזהרה דחופה בעקבות זיהוי גל נוסף של ניסיונות מתקפות פישינג ממוקדות שמבצעים גורמי מודיעין איראניים כלפי עיתונאים ואנשי תקשורת בישראל.

על פי ההערכה, המטרה היא להשיג מידע רגיש על רקע ההתפתחויות המדיניות והביטחוניות בתקופה האחרונה.

במסגרת פעילות משולבת של השב"כ ומערך הסייבר הלאומי, זוהו הניסיונות בשלב מוקדם, והגופים פועלים באופן שוטף למנוע ולסכל את המתקפות. עם זאת, הגורמים הביטחוניים מדגישים כי נדרשת עירנות מוגברת מצד כלל העיתונאים ואנשי התקשורת במדינה.

כך פועלת שיטת ההתחזות

בשיטת הפישינג הממוקד שזוהתה, גורמי המודיעין האיראניים פונים לעיתונאים בעיקר באמצעות אפליקציות המסרים וואטסאפ או טלגרם. הפנייה נעשית תוך התחזות לגורמים מוכרים, כאשר ההודעות מנוסחות באופן אישי ומותאמות לתחומי העניין והעיסוק של היעד.

דוגמאות להודעות כוללות הצעה לשיתוף פעולה עיתונאי, הזמנה לראיון או לשיחה מקצועית. מטרת ההודעות ליצור קשר אמין לכאורה ולהוביל את העיתונאי ללחוץ על קישור שמוצג כהזמנה לפגישה וירטואלית.

הקישור מוביל לדף מתחזה שמבקש פרטי התחברות לחשבונות גוגל, או לחלופין מוביל לפתיחת קישורים וקבצים זדוניים שעשויים להשתלט על הטלפון הנייד של היעד. במקרים מסוימים, הפנייה לכתבים נעשית על ידי התחזות לכתבים מוכרים אחרים, מה שמגביר את האמינות לכאורה של הפנייה.

מה מנסים האיראנים להשיג

ההערכה של גורמי הביטחון היא שבאמצעות שיטה זו מנסים גורמי המודיעין האיראניים לאסוף מידע רגיש הקשור להתפתחויות הביטחוניות והמדיניות בישראל. בנוסף, הם מבקשים להשיג גישה למקורות עיתונאיים, לחומרי עבודה, להתכתבויות ולמידע נוסף שעשוי לשמש אותם לצורכי טרור, ריגול, איסוף מודיעין ופעילות השפעה.

יצוין כי מאמצים דומים נעשים גם כלפי יעדים בתחומים נוספים, ולכן נדרשת עירנות ומודעות מוגברת מכלל הגורמים שעוסקים כיום בפעילות פוליטית, ציבורית, ממשלתית ובטחונית. בשבועות האחרונים דווח על ניסיונות דומים גם כלפי גורמים נוספים במגזרים שונים.