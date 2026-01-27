כיכר השבת
כוננות שיא במזרח התיכון

המידע שהוצג לטראמפ: זה מצבו של המשטר באיראן כיום | הבכיר האמריקני: "יהיו החלטות נכונות"

ארצות הברית טרם תקפה באיראן, אך הסימנים מעידים שייתכן שתקיפה שכזו בדרך - בעיתוי שעליו יחליט הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מוושינגטון | דו"חות מודיעין שהוצגו בפניו לאחרונה הראו שמצבו של משטר האייתוללות באיראן הוא הרע ביותר שלו מאז ההפיכה האיסלאמית בשנת 1979 (אקטואליה, צבא וביטחון)

טילים נורים על ישראל במהלך עם כלביא (צילום: Shutterstock)

מספר דוחות מודיעין אמריקאיים, שהועברו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחרונה מצביעים על כך שאחיזת משטר האייתוללות בשלטון ב - נמצאת בנקודת החלשה ביותר שלה, מאז הפלת השאה במהפכה של שנת 1979. כך דווח הלילה (בין שני לשלישי) בניו יורק טיימס, מפי מספר גורמים המעורים בפרטים.

בין היתר הדבר נובע, לפי הדיווח, מהעובדה כי ההפגנות הסוערות שפרצו לאחרונה - הופנו כלפי המשטר והיו גם באזורים באיראן הנחשבים, לפחות לפי ההערכות עד ההפגנת, למעוזי תמיכה בשלטון חמינאי.

הסנטור האמריקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורב ל ולאוהד ישראל מוצהר צייץ הלילה בחשבונו ברשת X כי הוא בטוח שטראמפ וצוותו "יקבלו את ההחלטות הנכונות כדי לשמור על בטוחה בתקופה המסוכנת הזו".

הוא הוסיף: "ההיסטוריה מלמדת אותנו שההחלטה הנכונה היא לעמוד לצד אלו שעומדים לצד אמריקה ומקריבים למען מטרתנו המשותפת. ההיסטוריה גם מלמדת אותנו שלא ניתן להתמודד עם הרוע - אלא יש להביס אותו".

לדבריו, "אני זוכר כמה בחילה הרגשתי כשנטשנו את עמנו בבנגאזי. אני אזכור זאת להילרי קלינטון עד יום מותי. כעת עמנו חייב לכלול את אלה שיהיו ידידי אמריקה לנוכח הדיכוי: המפגינים באיראן והכורדים האמיצים.

"אלו הן החלטות קשות. אבל לנטוש את העם האיראני ואת הכורדים האמיצים יהיה, לדעתי, כמו בנגאזי כפול מיליון. אני בטוח שהנשיא טראמפ, שעשה עבודה נפלאה בהגנה על אמריקה, יקבל את ההחלטה הנכונה. אלוהים יברך את הנשיא טראמפ ואת כל מי שתחת פיקודו".

חמינאי יושב בבונקר לאחר שבת חתן עם חמין ופולים המודיעין מדווח על אי נינוחות וסימני לחץ באזור הישיבה וושינגטון ממליצה על פתרונות נינוחים בלבד טראמפ וצוות הביטחון עוקבים בעיון וממתינים לעדכונים
