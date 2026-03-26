מהמקפצה: אלו חמשת התנאים של איראן לסיום המלחמה

איראן העבירה את תשובתה הרשמית למתווה האמריקני להסדר אזורי ולסיום המלחמה. כך דווח היום (חמישי) בשעות הצהרים בתקשורת האיראני.

על פי פרטי התגובה שנחשפו, טהרן הציבה חמש דרישות נוקשות ומרחיקות לכת כתנאי לסיום הלחימה - דרישות המשקפות ניסיון איראני לעצב מחדש את מאזן הכוחות במזרח התיכון.

במוקד התשובה עומדת הדרישה להפסקת כל פעולות התוקפנות נגד איראן, לצד קבלת ערבויות בינלאומיות מחייבות לכך שהמערכה הצבאית לא תחודש במועד מאוחר יותר.

מעבר להפסקת האש הישירה, איראן דורשת מנגנון של תשלום פיצויים בגין "הנזקים וההפסדים" שנגרמו לה במהלך חודשי הלחימה.

כמו כן, במישור האזורי, התגובה האיראנית מתנה את רגיעת הרוחות בסיום מוחלט של הלחימה בכל הגזרות ונגד כלל הארגונים המוגדרים על ידה כ"קבוצות ההתנגדות" - צעד שנועד להעניק חסינות מבצעית לשלוחיה בלבנון, בעזה ובתימן.

הדרישה החמישית והאסטרטגית ביותר נוגעת לשליטה בנתיבי השיט, כאשר איראן תובעת הכרה בריבונותה המלאה במצר הורמוז - צעד בעל השלכות דרמטיות על ביטחון האנרגיה העולמי וחופש השיט הבינלאומי.

לצד הצבת התנאים הנוקשים, התגובה האיראנית מביעה גם חשדנות עמוקה כלפי הכוונות האמריקניות, כאשר בטהרן משוכנעים כי הצעת המשא ומתן אינה אלא מהלך של הונאה אסטרטגית.

ההנהגה האיראנית סבורה כי הממשל בארצות הברית פועל להשגת שלוש מטרות סמויות תחת כסות של תהליך מדיני: ראשית, ייצור מצג שווא בפני הקהילה הבינלאומית כאילו וושינגטון חותרת לשלום ולסיום הלחימה; שנית, ניסיון מלאכותי לשמור על מחירי נפט נמוכים ויציבים בשווקים העולמיים; והשלישית – והמדאיגה ביותר מבחינת טהרן – היא "קניית זמן" יקר.

באיראן מעריכים כי ארה"ב מנצלת את השיחות כדי להיערך מבצעית לפעולה תוקפנית חדשה ורחבת היקף בדרום המדינה, הכוללת על פי החשד האיראני תוכניות לכניסה קרקעית לשטחה.

תפיסה זו, הרואה במשא ומתן תמרון צבאי במסווה דיפלומטי, מקשיחה עוד יותר את עמדתה של טהרן ומבהירה כי מבחינתה, כל הצעה אמריקנית נבחנת מבעד לעדשה של חשדנות ביטחונית עמוקה, דבר שמעמיד בסימן שאלה את היכולת לגשר על הפערים ולהגיע להסכמות ממשיות בטווח הקרוב.