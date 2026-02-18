המרגל בפתח הבית: תושב הצפון שעקב אחרי גלנט נחשף בתיעוד

התיעוד שנחשף - צילום: ״באדיבות i24NEWS״ התיעוד שנחשף | צילום: צילום: ״באדיבות i24NEWS״ 10 10 0:00 / 3:07 התיעוד שנחשף ( צילום: ״באדיבות i24NEWS״ )

תיעוד חדש שפורסם היום (שני) חושף את מלוא היקף פעילותו של מרגל איראני שפעל בשטח מדינת ישראל במשך חודשים ארוכים. פארס אבו אלהיג'א, תושב כאוכב אבו אלהיג'א בן 30, גויס על ידי גורם מודיעין איראני ובוצע נגדו משימות ריגול רגישות ביותר - כולל מעקב אחר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט עד לפתח ביתו ביישוב עמיקם.

כתב האישום שהוגש היום בבית המשפט המחוזי בחיפה חושף פרטים מדאיגים על שיטת הפעולה של המודיעין האיראני בתוך ישראל. על פי המסמכים, אבו אלהיג'א פעל באופן שיטתי בין החודשים אוקטובר 2025 לינואר 2026, כשהוא מבצע משימות מורכבות שכללו הטמנת מכשירי טלפון סלולריים בנקודות מסתור בחיפה ובקריות, צילום בתי קפה בתל אביב, והעברת מעטפות עם קודי גישה לחשבונות קריפטו. הפרשה מעלה שאלות קשות על היקף החדירה האיראנית לתוך החברה הישראלית. כפי שדיווחנו, שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו את המרגל בזמן אמת בעודו מבצע משימת איסוף מודיעין, אך נותר לברר כמה עוד פעילים כאלה מסתתרים בינינו.

שר הביטחון יואב גלנט ( צילום: משרד הביטחון )

"ידע שמדובר בסוכן זר, אבל בצע הכסף העביר אותו"

במהלך החקירה התברר כי אבו אלהיג'א עמד בקשר עם גורם זר שזוהה על ידי השב"כ כגורם מודיעין איראני. החשוד עצמו אף העריך במהלך החקירה כי מדובר בגורם מודיעין איראני, אך בחר להמשיך בפעילות תמורת תשלומים כספיים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. גורמים בפרקליטות ציינו כי "בצע הכסף העביר אותו על דעתו", למרות שהבין את חומרת המעשים.

שיטת הפעולה של המפעיל האיראני הייתה מתוחכמת ומבוססת על שכבות של אבטחה מידע. המשימות הועברו באמצעות אפליקציות מוצפנות, התשלומים בוצעו בקריפטו כדי למנוע מעקב, והמידע הרגיש הועבר באמצעות מעטפות פיזיות עם קודי גישה. כל זאת מעיד על תשתית מודיעינית מפותחת שפועלת בשטח ישראל.

נתפס "על חם" בפתח ביתו של גלנט

השיא הדרמטי של הפרשה התרחש בחודש ינואר האחרון. אבו אלהיג'א קיבל הוראה להגיע ליישוב עמיקם ולצלם רחובות סמוכים למעונו של שר הביטחון לשעבר. מאבטחיו של גלנט, שהיו ערניים לכל פעילות חשודה בסביבה, זיהו את הנוכחות החריגה והזעיקו מיד את כוחות הביטחון.

המרגל נתפס זמן קצר לאחר שהעביר את התמונות האחרונות למפעילו באיראן. בחיפוש שנערך ברשותו נמצאו ראיות נוספות לפעילותו, כולל התכתבויות עם הגורם הזר ופרטי חשבונות הקריפטו דרכם קיבל את התשלומים. כעת הוא עומד בפני אישומים חמורים של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעות לאויב בזמן מלחמה.

"התגברות מאמצי איראן לגיוס אזרחים"

משירות הביטחון הכללי נמסר כי "בשנים האחרונות, ומאז מבצע 'עם כלביא' בפרט, אנו עדים להתגברות המאמצים של גורמים איראניים לגיוס והפעלת אזרחים בשטח מדינת ישראל". הודעה זו מדגישה את ההקשר הרחב יותר של הפרשה - מדובר בחלק ממגמה מתמשכת של ניסיונות חדירה איראניים לתוך החברה הישראלית.

השב"כ ומשטרת ישראל הבהירו כי "רואים בחומרה רבה כל מעורבות בפעילות מסוג זה וימשיכו לפעול על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפגיעה בביטחון המדינה ואזרחיה". המסר ברור: מי שיבחר לשתף פעולה עם גורמים עוינים ישלם מחיר כבד.

הפרשה מעוררת דאגה מיוחדת בקרב גורמי הביטחון, שחוששים כי מדובר רק בקצה הקרחון. כפי שעולה מפרשות נוספות, המודיעין האיראני משקיע משאבים רבים בניסיונות לחדור למערכות הביטחון הישראליות ולאסוף מידע על דמויות מפתח. השאלה המטרידה היא: כמה עוד מרגלים כאלו מסתובבים בינינו, וכמה מהם עדיין לא נתפסו?