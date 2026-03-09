המפקדה שהושמדה ( צילום: דובר צה"ל )

צה״ל ממשיך גם היום (שני) - היום העשירי למבצע שאגת הארי להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.