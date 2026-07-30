פעילות צה"ל בדרום לבנון - צילום: צה"ל פעילות צה"ל בדרום לבנון | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:29

בעוד הפסקת האש בצפון מחזיקה מעמד והציבור נושם לרווחה, מתחת לפני השטח מתנהל מרוץ חימוש קדחתני שאין ממנו חזרה. על פי פרסום ראשון של אתר TheMarker, משרד הביטחון הזרים בחודשיים האחרונים בלבד סכום בלתי תפש של כ-1.5 מיליארד שקל לרכש טכנולוגיות מתקדמות ואמצעי הגנה חדשים, במטרה אחת ברורה: לעצור את האיום הקטלני ביותר בשמי הצפון — רחפני הנפץ של חיזבאללה.

ההשקעה האדירה הזו מגלה את עומק החשש במערכת הביטחון מפני האיום הרחפני. בעוד ישראל מנצלת את ימי הרגיעה להצטיידות קדחתנית לקראת האפשרות שהתופת בצפון תתחדש בכל רגע, בחיזבאללה לא נחים על זרי הדפנה: הארגון ממשיך לפתח תורת לחימה משוכללת, לאמן מפעילים ולשדרג את רחפני הסיב האופטי שלהם.

פעילות גד חיזבאללה בדרום לבנון - צילום: צה"ל פעילות גד חיזבאללה בדרום לבנון | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:10

נשק טכנולוגי מתקדם של אלביט ( צילום: אלביט | חשבון רשמי )

שילוב טכנולוגיות מתקדמות

היתרות שנותרו מהתקציב ינוצלו בהתאם ללקחים שיופקו ישירות משטח האש. מערכת הביטחון מקדמת שילוב של מספר טכנולוגיות מתקדמות, כאשר בראש הרשימה עומדת מערכת הלייזר "אור איתן" ששולבה לאחרונה בכיפת ברזל. השילוב המהפכני מאפשר למערכת לנהל במקביל שני סוגי מיירטים שונים לחלוטין: טילים קינטיים מסוג "תמיר" ופולסי לייזר רב-עוצמה.

אם הלחימה תחזור להתלקח, ההצלחה הזו תהיה התנאי היחיד שיאפשר לכוחות הקרקע לתמרן בלי פחד מהשמיים. גורמים בכירים בתעשיות הביטחוניות מציינים כי ישראל למדה מלקחי הלחימה באוקראינה, שם הרוסים משתמשים ברחפנים דומים בהצלחה רבה מול הכוחות האוקראינים.

המרוץ נגד הזמן נמשך, והשאלה המרכזית היא האם ההשקעה האדירה תספיק כדי להעניק לצה"ל את היתרון הטכנולוגי הנדרש מול האיום המתפתח.