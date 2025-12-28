בטקס חגיגי שנערך בשבוע שעבר בניקוסיה, נחתמה תוכנית העבודה הצבאית המשולשת של ישראל, יוון וקפריסין לשנת 2026. החתימה מסמנת עליית מדרגה משמעותית בברית האסטרטגית בין שלוש המדינות, המהוות ציר יציבות מרכזי באזור.

המשלחת הישראלית, בראשות ראש חטיבת תבל, תא"ל עמית אדלר, סיכמה עם עמיתיה באתונה ובניקוסיה על רצף של תרגילים ואימונים משותפים רחבי היקף. התוכנית החדשה כוללת לא רק עבודה בשטח, אלא גם הקמת קבוצות עבודה מקצועיות במגוון תחומים טכנולוגיים ומבצעיים, ושיח אסטרטגי הדוק סביב האינטרסים המשותפים בים התיכון.

בצה"ל מדגישים כי העמקת שיתוף הפעולה הזה היא הרבה מעבר לטקס חתימה; מדובר בנדבך קריטי בביטחון הלאומי של ישראל, התורם ליציבות האזורית ויוצר חזית אחידה מול אתגרים ביטחוניים במרחב הימי והאווירי.