אחרי שרשרת תקיפות באיראן, ישראל נוצרת את האש? בכיר ישראלי טוען כי בעקבות בקשה מצד נשיא ארצות הברית טראמפ התקבלה החלטה לעצור את התקיפות.

לפי דיווח של ירון אברהם בחדשות 12, בכיר הישראלי הוסיף כי למרות עצירת התקיפות באיראן, יימשכו בתקיפות בדרום לבנון בימים הקרובים "במלוא העוצמה".

עוד הוסיף הגורם הבכיר לפי הדיווח כי "נפציץ גם בדאחיה אם יימשכו התקיפות על יישובינו ואזרחינו".

במקביל, העיתונאי עמית סגל פרסם בשמו של גורם ישראלי בכיר כי "התחושה בהתייעצות הייתה שהסבב מאחורינו".

בישראל מעריכים, לפי דיווחים, כי סבב הלחימה הנוכחי מול איראן הסתיים.

כתב ערוץ I24NEWS עמיחי שטיין ציטט גורם ישראלי הטוען כי הקרב הגדול מול הממשל האמריקני כעת יהיה להמשיך בניתוק הגזרות בין המשא ומתן של איראן מול וושינגטון ובין המתרחש מול חיזבאללה בלבנון.

מוקדם יותר היום איראן הכריזה על הפסקת השיגורים לישראל, תוך הוספת איום כי אם יימשכו התקיפות, כולל בדרום לבנון, ינקטו בפעולות "עוצמתיות יותר".

למרות זאת, כעבור זמן קצר דווח על תקיפות בדרום לבנון. במקביל הופעלו אזעקות בקרית שמונה והסביבה. איראן נכון לעתה לא הגיבה בתקיפה - למרות התקיפה בדרום לבנון.

בצה"ל עדכנו כי השיגורים מלבנון לא חצו לשטח ישראל. בהודעה מדובר צה"ל נמסר כי "בהמשך להתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. אין נפגעים. התרעות הופעלו על פי מדיניות".