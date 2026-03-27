שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר על כוונה להחריף את התקיפות באיראן, לאחר שלדבריו המשטר האיראני המשיך בירי הטילים לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל, חרף אזהרות שהועברו לו מצד הדרג המדיני.

את הדברים אמר כ"ץ בתום הערכת מצב שקיים בבור, יחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

בהודעתו אמר שר הביטחון: "רה"מ ואני הזהרנו את משטר הטרור האיראני להפסיק את ירי הטילים לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל. למרות האזהרות הירי נמשך - ולכן תקיפות צה"ל באיראן יעלו מדרגה ויתרחבו למטרות ותחומים נוספים שמסייעים למשטר בבניית והפעלת אמצעי הלחימה נגד אזרחי ישראל".

כ"ץ הוסיף כי: "פעילות צה"ל באיראן מול יעדים בטחוניים וצבאיים נמשכת ללא הפסקה", וכי ישראל תמשיך להעמיק את הלחץ על הנהגת המשטר ועל יכולותיו המבצעיות. לדבריו, "נמשיך לצוד את מנהיגי משטר הטרור ומפקדיו ולהשמיד את יכולותיו האסטרטגיות".

בהמשך החריף את המסר ואמר: "הם ישלמו מחירים כבדים, הולכים וגוברים על פשע המלחמה הזה".