גורם ישראלי בכיר חשף: שיתפנו לאחרונה מידע מודיעיני רגיש"

היערכות בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

גורם ישראלי בכיר אישר היום (שלישי) בשיחה עם רשת "פוקס ניוז" כי ישראל שיתפה עם ארצות הברית מידע מודיעיני רגיש ביותר זמן קצר לפני גל התקיפות בסוריה, אשר יוחס לפי דיווחים זרים לחיל האוויר הישראלי. על פי דבריו, המידע הועבר ישירות לדרגים הגבוהים ביותר בסוכנויות המודיעין והגופים הביטחוניים בוושינגטון.

הגורם הבכיר הבהיר כי התיאום המודיעיני ההדוק בין ישראל לארצות הברית נמשך גם בתקופה הרגישה שלאחר נפילת משטר אסד. לדבריו, שיתוף המידע כלל פרטים מבצעיים מדויקים שהועברו בזמן אמת לגורמים האמריקניים הרלוונטיים.

קו הגבול בצפון ( צילום: יהודה גליקמן )

לצד התיאום המודיעיני, הבהיר הגורם הבכיר כי נשיא סוריה החדש, אחמד א-שרע (המכונה גם ג'ולאני), מבין היטב את המציאות החדשה. "הוא יודע שלא יתאפשר לו להמשיך במדיניות של המשטר הקודם ולתת חסות לפעילות של כוחות פרוקסי בשטחו", הדגיש. על חשבונכם | טראמפ לסעודיה: תשלמו לבד על המלחמה בחות'ים דוד הכהן וב. ניסני | 17:04 האמירה מגיעה על רקע ביקורת אמריקנית חריגה שהושמעה על ידי טום ברק, שליח הנשיא לסוריה וטורקיה, כלפי התקיפות המיוחסות לישראל. ברק טען כי "ממשלת אל-שרע לא אימצה עמדה טורפנית וגם לא תחזקה כוחות פרוקסי", והגדיר את התקיפות כ"הסלמה מיותרת". רקע: גל תקיפות נרחב בסוריה הדיווח על התיאום המודיעיני מגיע לאחר שכלי תקשורת ערביים דיווחו על ארבע תקיפות אוויריות שבוצעו בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוחור במחוז אידליב, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. התקיפות כוונו במדויק למסלול ההמראה והנחיתה של הבסיס הצבאי. זהות המטוסים שביצעו את התקיפות לא אושרה רשמית, אך ערוץ אל מיאדין הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, העלה אפשרות כי ישראל עומדת מאחורי המבצע. בישראל לא התייחסו לדיווחים, בהתאם למדיניות המקובלת.

לוחמים ישראלים בשטח סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

יצוין כי בחודשים האחרונים דווח על סדרת פעולות צבאיות נרחבות בשטח סוריה. בין היתר, דווח על פשיטה משמעותית של כוחות מובחרים על בסיסים צבאיים בפאתי דמשק, שבמהלכה הונחתו עשרות חיילים באמצעות מסוקים ומטוסי קרב.

כמו כן, צה"ל תקף מספר טנקים של המשטר הסורי שנעו לכיוון א-סווידא בדרום סוריה, במטרה לשבש את הגעתם למרחב. שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר אז כי "לא נאפשר פגיעה בדרוזים בסוריה".

המתח בין ישראל לבין המשטר החדש בדמשק ממשיך להסתמן, כאשר מצד אחד ישראל פועלת למנוע התבססות של גורמים עוינים בשטח סוריה, ומצד שני ממשל טראמפ מבקש לתת למשטר החדש הזדמנות להוכיח כי אינו מהווה איום.