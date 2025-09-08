"שמעתי ירי והגבתי" - המפקד שמנע אסון כבד בירושלים משחזר

בהמשך לפיגוע הירי הקטלני שהתרחש הבוקר בירושלים, במהלכו נהרגו שישה אזרחים, מפקד כיתה בחטיבת החשמונאים זיהה את המחבל ופעל במהירות לנטרלו, ובכך מנע פגיעה נוספת באזרחים.

המפקד, שמשרת בחטיבה החרדית הראשונה בצה"ל, סיפר: "שמעתי קולות ירי, הבנתי שצריך לחתור למגע – פתחנו בירי עד שניטרלנו את המחבל. אני שמח שיצא בחלקי לעשות את זה".

לפי גורמים בצה"ל, תגובתו המהירה והנחישות של המפקד היוו גורם מפתח במניעת המשך הפגיעה ופגיעות נוספות באזרחים בעיר. האירוע מדגיש את חשיבות הכשרת החיילים והיערכותם במצבי חירום, וכן את תרומתם של יחידות מיוחדות, כמו חטיבת החשמונאים, לשמירה על ביטחון הציבור.