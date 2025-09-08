כיכר השבת
אזרחים וחיילים בגבורה | צפו  

"שמעתי ירי והגבתי" - המפקד שמנע אסון כבד בירושלים משחזר

מפקד כיתה בחטיבת החשמונאים זיהה ופעל במהירות נגד המחבל שפגע בירי בעיר, והציל חיי אזרחים נוספים | צפו בשחזור של רגעי האימה והתושיה בפיגוע הקשה (צבא)

שחזור רגעי האימה (צילום: דובר צה"ל)

בהמשך לפיגוע הירי הקטלני שהתרחש הבוקר בירושלים, במהלכו נהרגו שישה אזרחים, מפקד כיתה בחטיבת החשמונאים זיהה את המחבל ופעל במהירות לנטרלו, ובכך מנע פגיעה נוספת באזרחים.

המפקד, שמשרת בחטיבה החרדית הראשונה בצה"ל, סיפר: "שמעתי קולות ירי, הבנתי שצריך לחתור למגע – פתחנו בירי עד שניטרלנו את המחבל. אני שמח שיצא בחלקי לעשות את זה".

לפי גורמים בצה"ל, תגובתו המהירה והנחישות של המפקד היוו גורם מפתח במניעת המשך הפגיעה ופגיעות נוספות באזרחים בעיר. האירוע מדגיש את חשיבות הכשרת החיילים והיערכותם במצבי חירום, וכן את תרומתם של יחידות מיוחדות, כמו חטיבת החשמונאים, לשמירה על ביטחון הציבור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר