שר הביטחון ישראל כ"ץ השתתף הבוקר (חמישי) בטקס החזרה ליישוב גנים שבשומרון, במעמד ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ומנהיגים רבים בהתיישבות. בנאום שנשא, סקר כ"ץ את ביקורו אתמול באזור הביטחון בלבנון והדגיש את ההבדל המהותי בין הנוכחות הישראלית בלבנון לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון.

"ביקרתי אתמול באזור הביטחון בלבנון, פגשתי את המפקדים המצוינים ואת החיילים הגיבורים בסדיר ובמילואים", פתח שר הביטחון. "ראיתי את מבצר הבופור שאותו כבשה חטיבת גולני שוב, אחרי 44 שנים והניפה בו את דגל ישראל ודגל גולני. ראיתי את מנהרות הטרור ההרוסות, האימתניות, שאותן בנו החיזבאללה ואיראן כדי לאיים על יישובינו, כדי לפלוש לגליל, מנהרות שפוצצו ב-700 טון חומר נפץ לפני מספר ימים, ונשאר מהן כרגע רק כתם על צלע ההר".

כ"ץ תיאר את המציאות בשטח: "אני ראיתי את בתי עשרות הכפרים, כפרי הגבול הלבנוניים, שהושמדו ונהרסו והם חרבים, כאן בונים, שם חרבים, כי הם היו מוצבי חיזבאללה לכל דבר ששוב ושוב תקפו משם את יישובינו, את אזרחינו ואיימו עליהם ופעם אחת ולתמיד הסרנו את האיום הזה".

שר הביטחון מסר כי צה"ל אוחז כיום ב-700 קילומטר מרובע של אזור ביטחון בלבנון, מאזור הים במערב ועד הבופור ופאתי החרמון במזרח. "השטח ריק מתושבים, צה"ל בפנים ותשתיות הטרור מתחת לפני הקרקע ומעל לפני הקרקע כמו שציינתי, הרוסים ונהרסים", הבהיר.

"צה"ל כיום הוא צבא של הכרעה וניצחון"

כ"ץ הדגיש את השינוי בתפיסת הביטחון הישראלית: "צה"ל כיום הוא צבא של הכרעה וניצחון. תפיסת הביטחון שמובילים ראש הממשלה נתניהו, אני איתו כשר ביטחון, יחד עם כל שותפינו וחברינו בפורומים הביטחוניים ולדרך, היא של הכרעה והסרת איומים ולא של הכלה והסדרים, הימים האלה חלפו, הפנמנו את הלקח, אנחנו זוכרים מה קרה ב-7 באוקטובר, אנחנו מבינים מה נדרש מזה וכך אנחנו עושים".

שר הביטחון הבהיר כי צה"ל מגן על הגבולות והיישובים בסוריה, בעזה, בלבנון, מול איומים ג'יהאדיסטיים, על מנת שלא יהיה איום על היישובים ועל הגבולות. "כפי שאמרתי גם אתמול כשביקרתי שם, אנחנו לא ניסוג מאזור הביטחון בלבנון כל עוד החיזבאללה לא יפורק מנשקו ויוסר איום החיזבאללה בכל לבנון", הדגיש.