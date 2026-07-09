שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר (חמישי) הצהרה חד-משמעית בנוגע לשהייה הצבאית של ישראל בלבנון, תוך הבהרה כי מדינת ישראל פועלת באופן עצמאי ואינה זקוקה לאישור מאף גורם חיצוני.

דבריו של כ"ץ מגיעים על רקע התבטאות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפסגת נאט"ו, שבה אמר לצד נשיא סוריה א-שרע כי הוא חושב שישראל תיסוג מלבנון.

"לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון", הבהיר שר הביטחון בהודעה רשמית. כ"ץ הדגיש כי "זאת זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל ואזרחי ישראל מול איומי ארגון הטרור הג'יהאדיסטי חיזבאללה ששואף להשמיד את מדינת ישראל".

שר הביטחון פירט את הרקע לפעילות הצבאית בלבנון, תוך הפניית אצבע מאשימה כלפי ארגון הטרור חיזבאללה. "ארגון הטרור חיזבאללה תקף את ישראל פעמיים ביוזמתו: לאחר המתקפה הרצחנית של החמאס ב-7/10, ועם תחילת מבצע 'שאגת הארי' באיראן, כאשר פתח לפי הוראת משטר הטרור באיראן בירי לעבר מדינת ישראל", ציין כ"ץ.

לדבריו, ישראל הגיבה בעוצמה וריסקה במהלך השנתיים וחצי האחרונות את מרבית יכולות החיזבאללה ואת הנהגתו - ובראשן הארכי טרוריסט נסראללה מראשי התוכנית להשמדת ישראל. "בזכות החלטות הדרג המדיני, נחישות הפיקוד הצה"לי ועוז רוחם וגבורתם של חיילי צה"ל ויכולת העמידה של תושבי הצפון - הקמנו אזור ביטחון חזק בלבנון", הדגיש שר הביטחון.

כ"ץ תיאר את היקף אזור הביטחון שהוקם בלבנון: "מהים במערב ועד מתחם הבופור ומבואות החרמון במזרח, שנקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע - וזאת כדי להגן על תושבי הגליל מסכנת פשיטות, ירי נ"ט ואיומים ישירים". על פי הנמסר, המרחב הביטחוני נועד למנוע מחיזבאללה את היכולת לפגוע בתושבי הצפון.

שר הביטחון סיים את הצהרתו בהבהרה חד-משמעית לגבי המשך הנוכחות הישראלית בלבנון. "כפי שרה"מ בנימין נתניהו ואני הבהרנו: נמשיך להישאר באזור הביטחון בלבנון ולפעול מתוכו ככל שיידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיום מעל תושבי הצפון", הדגיש כ"ץ.

"הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך עשינו וכך גם נעשה", סיכם שר הביטחון את דבריו. ההצהרה משקפת את הנחישות הישראלית להמשיך בפעילות הביטחונית בלבנון, ללא תלות בלחצים בינלאומיים או בהתבטאויות של גורמים זרים.