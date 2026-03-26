צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת קריות הוזעקו היום (חמישי) לזירת אירוע בסמוך לביג קריות, בעקבות דיווחים ראשוניים על פגיעת פריט אמל"ח במקום.

הכוחות שהגיעו לזירה לא זיהו מוקדי בעירה פעילים, אך ביצעו סריקה יסודית לשלילת הימצאות לכודים, ניתוק מקורות אנרגיה והזרמת מים בספרינקלרים.

על פי הנמסר, נזק רב נגרם לאחד ממבני העסקים במקום, ומספר כלי רכב שחנו בסמוך ניזוקו אף הם. רשף רועי חבייה, ממלא מקום משמרת תחנת קריות, הגיע לזירה ופיקח על פעולות החילוץ וההערכה.

גורמי הרפואה דיווחו כי נהג אוטובוס נפגע במצב קל כתוצאה מהדף שנגרם בעקבות הפגיעה. הנפגע קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום.

ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות דיווחים שהתקבלו במוקד 100 של משטרת ישראל, שוטרי מחוז חוף, לוחמי מג"ב וחבלני המחוז סורקים כעת זירות בגזרת המרחבים כרמל ואשר, לאיתור שברי יירוט. התקבל דיווח על נזק, יש דיווח ראשוני על נפגע - נבדק אם יש קשר ליירוט".

האירוע מצטרף לשורה של זירות נפילה שתועדו בימים האחרונים ברחבי הארץ, בעקבות מטחי הטילים מאיראן. כזכור, בימים האחרונים נרשמו מספר זירות נפילה במרכז הארץ, ביניהן פגיעה ישירה בתל אביב שתועדה במצלמות אבטחה.