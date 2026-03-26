כיכר השבת
זירת נפילה בקריות

שבר יירוט פגע במבנה בקריות: נזק רב לעסקים ורכבים, נהג אוטובוס נפצע

צוותי כיבוי וחילוץ הגיעו לזירה בעקבות דיווחים על פגיעת פריט אמל"ח • נזק רב נגרם למבנה עסקי ומספר כלי רכב • נהג אוטובוס נפצע קל מהדף | המשטרה סורקת זירות נוספות (צבא וביטחון)

צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת קריות הוזעקו היום (חמישי) לזירת אירוע בסמוך לביג קריות, בעקבות דיווחים ראשוניים על פגיעת פריט אמל"ח במקום.

הכוחות שהגיעו לזירה לא זיהו מוקדי בעירה פעילים, אך ביצעו סריקה יסודית לשלילת הימצאות לכודים, ניתוק מקורות אנרגיה והזרמת מים בספרינקלרים.

על פי הנמסר, נזק רב נגרם לאחד ממבני העסקים במקום, ומספר כלי רכב שחנו בסמוך ניזוקו אף הם. רשף רועי חבייה, ממלא מקום משמרת תחנת קריות, הגיע לזירה ופיקח על פעולות החילוץ וההערכה.

גורמי הרפואה דיווחו כי נהג אוטובוס נפגע במצב קל כתוצאה מהדף שנגרם בעקבות הפגיעה. הנפגע קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום.

ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות דיווחים שהתקבלו במוקד 100 של משטרת ישראל, שוטרי מחוז חוף, לוחמי מג"ב וחבלני המחוז סורקים כעת זירות בגזרת המרחבים כרמל ואשר, לאיתור שברי יירוט. התקבל דיווח על נזק, יש דיווח ראשוני על נפגע - נבדק אם יש קשר ליירוט".

האירוע מצטרף לשורה של זירות נפילה שתועדו בימים האחרונים ברחבי הארץ, בעקבות מטחי הטילים מאיראן. כזכור, בימים האחרונים נרשמו מספר זירות נפילה במרכז הארץ, ביניהן פגיעה ישירה בתל אביב שתועדה במצלמות אבטחה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר