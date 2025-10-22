כיכר השבת
מתיחות מתחדשת בלבנון

שלטי חוצות בביירות חושפים את המאבק המדמם על עתיד המדינה

בזמן שממשלת לבנון מנסה לקדם תוכנית לפירוז חיזבאללה מנשקו, שלטי חוצות שהוצבו ברחבי המדינה קוראים לתמוך בצבא המקומי: "כולנו איתכם, יותר מאי פעם. אנו מחויבים לשינוי" | גורמי מודיעין מערביים מזהירים כי חיזבאללה ממשיך להתחמש ולשקם את כוחו בצפון המדינה (צבא)

חיילי צה"ל בפעילות בלבנון | ארכיון (צילום: דובר צה"ל )

שלט חוצות חדש שהוצב בביירות ובמוקדים נוספים בלבנון קורא לתמוך בצבא הלבנוני, העומד במרכז תוכנית הממשלה לפירוז מנשקו. "כולנו איתכם, יותר מאי פעם. אנו מחויבים לשינוי", נכתב על השלט, שצוטט בהרחבה ברשתות החברתיות ונתפס כסמל לתמיכה חסרת תקדים בצבא המקומי.

View post on X

לפני מספר שבועות הציגה ממשלת תוכנית פעולה שמטרתה לפרק את ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו ולהשיב את הריבונות למדינה. בישראל הביעו נכונות לצמצם את הפעילות הצבאית בשטח לבנון אם תבוצע פעולה ממשית נגד הארגון.

בתוך כך, השגריר האמריקני בטורקיה והשליח המיוחד לשעבר לענייני סוריה, תום ברק, פרסם מאמר דעה שבו טען כי "פירוז חיזבאללה הוא אינטרס ביטחוני ישראלי – אך גם הזדמנות לשיקום כלכלי וריבונות מחודשת עבור לבנון". לדבריו, חיזוק צבא לבנון והצמדת השקעות להתקדמות מדידה יכולים לייצר "מסלול ריאלי ליציבות אזורית".

עם זאת, גורמי ביון מערביים מסרו ל־i24NEWS כי בשטח מתרחשת מגמה הפוכה – חיזבאללה מגביר את מאמצי השיקום שלו, מצטייד מחדש בנשק ומגייס לוחמים חדשים. לפי אותם מקורות, מרבית פעילות ההתעצמות של הארגון נעשית מצפון ל, הרחק מאזורים שבהם פועלים כוחות צבא לבנון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר