שלטי חוצות בביירות חושפים את המאבק המדמם על עתיד המדינה

שלט חוצות חדש שהוצב בביירות ובמוקדים נוספים בלבנון קורא לתמוך בצבא הלבנוני, העומד במרכז תוכנית הממשלה לפירוז חיזבאללה מנשקו. "כולנו איתכם, יותר מאי פעם. אנו מחויבים לשינוי", נכתב על השלט, שצוטט בהרחבה ברשתות החברתיות ונתפס כסמל לתמיכה חסרת תקדים בצבא המקומי.

לפני מספר שבועות הציגה ממשלת לבנון תוכנית פעולה שמטרתה לפרק את ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו ולהשיב את הריבונות למדינה. בישראל הביעו נכונות לצמצם את הפעילות הצבאית בשטח לבנון אם תבוצע פעולה ממשית נגד הארגון.

בתוך כך, השגריר האמריקני בטורקיה והשליח המיוחד לשעבר לענייני סוריה, תום ברק, פרסם מאמר דעה שבו טען כי "פירוז חיזבאללה הוא אינטרס ביטחוני ישראלי – אך גם הזדמנות לשיקום כלכלי וריבונות מחודשת עבור לבנון". לדבריו, חיזוק צבא לבנון והצמדת השקעות להתקדמות מדידה יכולים לייצר "מסלול ריאלי ליציבות אזורית".

עם זאת, גורמי ביון מערביים מסרו ל־i24NEWS כי בשטח מתרחשת מגמה הפוכה – חיזבאללה מגביר את מאמצי השיקום שלו, מצטייד מחדש בנשק ומגייס לוחמים חדשים. לפי אותם מקורות, מרבית פעילות ההתעצמות של הארגון נעשית מצפון לנהר הליטאני, הרחק מאזורים שבהם פועלים כוחות צבא לבנון.