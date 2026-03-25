מבצע שאגת הארי: במקביל להתמשכות המלחמה באיראן - צה"ל פועל מול ארגוני הטרור גם בלבנון, שממשיכים לירות מטחי טילים לעבר ערי ישראל, ובמיוחד יישובי הצפון.
הערב (רביעי) פרסם דובר צה"ל תיעוד דרמטי מרגעי מעצרו של מפקד חוליית טרור במרחב הר דב שבלבנון. התיעוד הוא מתוך מצלמות הגוף של הלוחמים.
זה קרה אתמול, יום שלישי. כוחות יחידת אגוז בפיקוד אוגדה 210 פעלו במרחב הר דב שבלבנון ועצרו מפקד חוליה בארגון הטרור 'הפלוגות הלבנוניות'.
ארגון הטרור 'הפלוגות הלבנוניות' ממומן על ידי חיזבאללה ומקושר אליו באופן ישיר, מחבלי הארגון לוקחים חלק בהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.
הפעילות הושלמה לאחר מעקב מודיעני ממושך והמחבל הועבר להמשך חקירה ביחידה 504 בשטח הארץ. כך מסר דובר צה"ל.
0 תגובות