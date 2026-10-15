תחקיר ראשוני: הנערים חסמו את הכביש – הרכב הפלסטיני נמלט ופגע

כוחות גדולים של צה"ל ומשטרת ש"י פתחו הערב (חמישי) במרדף מואץ אחר מחבל שנמלט מזירת אירוע דריסה שהתרחש סמוך ליישוב עטרת שבחטיבת בנימין. באירוע נפצע אדם אחד באורח קל וקיבל טיפול רפואי ראשוני במקום.

העיתונאי דורון קדוש מדווח כי מתחקיר ראשוני שנערך בצה"ל מתבררות נסיבות המקרה.

על פי הממצאים הראשוניים, נערים שהגיעו ממאחז סמוך הפריעו לתנועת כלי הרכב הפלסטיניים על הציר וניסו לחסום את נסיעתם. הנהג הפלסטיני, שככל הנראה ניסה להימלט מהמקום בעקבות החסימה, פגע במהלך ההימלטות באחד הנערים ופצע אותו באורח קל. כוחות הביטחון ממשיכים בבירור פרטי האירוע בשטח.

על פי הדיווחים הראשוניים מהשטח, המחבל ביצע דריסה ונמלט מהזירה. כוחות הביטחון שהגיעו במהירות למקום פתחו במרדף נרחב והציבו חסימות במרחב במטרה ללכוד את החשוד הנמלט.

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מדובר באירוע נוסף בשורה של פיגועים ונסיונות פיגוע שהתרחשו במרחב בנימין בחודשים האחרונים. רק לפני כשבועיים התרחש פיגוע ירי קטלני במעיין עין ריא סמוך לנווה צוף, בו נרצח נתנל שקרון ז"ל, אב לשישה ילדים מיישוב עלי זהב.

כוחות צה"ל והמשטרה ממשיכים בסריקות נרחבות במרחב בנימין במטרה לאתר את המחבל שנמלט מזירת הדריסה הערב. הכוחות פרוסים בנקודות רבות והציבו מחסומים בצמתים מרכזיים באזור.

האירועים האחרונים מדגישים את המתח הביטחוני המתמשך ביהודה ושומרון ואת הצורך בערנות מתמדת של כוחות הביטחון והתושבים. רק בחודש ספטמבר חיסלו צה"ל והשב"כ 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדים בכירים.