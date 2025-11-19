מהפכת AI במרכבה: הטנק הישראלי יזהה עצמאית מטרות ביום ובלילה

חברת התעשיות הביטחוניות אלביט מערכות, הודיעה הבוקר (רביעי) על זכייה בשני חוזים משמעותיים בהיקף כספי כולל של כ-210 מיליון דולר מטעם משרד הביטחון הישראלי.

העסקה מתמקדת בפרויקט מקיף שמטרתו שדרוג והשבחה עמוקה של צי טנקי המרכבה המשמשים את צה"ל, כאשר ביצוע העבודות צפוי להימשך על פני תקופה של שש שנים.

המהלך העיקרי במסגרת הפרויקט הוא חידוש יסודי של מכלולי האלקטרוניקה הישנים בטנקים, מהלך קריטי שנועד להאריך באופן ניכר את חיי השירות המבצעיים של כלי הלחימה המשוריינים. לצד החידוש הפיזי של המערכות, תבצע אלביט קפיצת מדרגה טכנולוגית בכל הנוגע ליכולות השליטה והתצפית בתוך הטנק.

בינה מלאכותית: העיניים החדשות של הטנק

גולת הכותרת של ההשבחה היא שילובן של כוונות אלקטרו-אופטיות מתקדמות וקלות משקל. על פי הודעת החברה, מערכות אלו משלבות יכולות בינה מלאכותית (AI) וצפויות להעניק לצוות הטנק יכולת תצפית פנורמית מלאה, אפקטיבית הן במהלך היום והן בלילה. הטכנולוגיה החדשה אמורה לשפר באופן דרמטי את יכולות האיתור, הזיהוי והמעקב אחר מטרות בכל תנאי מזג אוויר ובשדה הקרב המודרני והצפוף.

בנוסף לפיתוח, להתקנה ולבדיקות הטכנולוגיות, כוללים החוזים גם מעטפת לוגיסטית נרחבת. אלביט תהיה אחראית לאספקת חלקי חילוף מתאימים וכן למתן שירותי אחזקה ותמיכה שוטפים ומקיפים לכלל המערכות המשודרגות.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בירך על העסקה ומסר: "אלביט מערכות גאה להיות שותפה מרכזית של משרד הביטחון ושל צה"ל בקידום כוחם הטכנולוגי. חוזים חדשים אלה משקפים את המחויבות המתמשכת שלנו לביטחון המדינה ולשמירה על היתרון האיכותי המוכח של צה"ל."