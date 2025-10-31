שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט כי הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי, לא תוכל לשוב לתפקידה נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקיד הפצ"ר שממונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בכל צה"ל.

בקרוב יידרש למנות לה מ"מ ובכוונת שר הביטחון להתחיל בהליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש בהקדם.

כידוע ולפי חוק, מינוי פרקליט צבאי ראשי מתמנה על ידי שר הביטחון, על פי המלצת הרמטכ"ל.

לדברי שר הביטחון, "הפצ"רית לא תשוב לתפקידה. אוודא שימוצה הדין עם כל מי שנתן ידו לעלילת הדם נגד חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן".

הלל ביטון רוזן חשף בערוץ 14 כי לפי ממצאי החקירה, בכירה לשעבר בפרקליטות, מסביבתה הקרובה של הפצ"רית האלופה יפעת תומר ירושלמי, היא זו שהעבירה את הסרטון לערוץ 12. במהלך בדיקת פוליגרף שעברה הבכירה בשב"כ, כחלק מהליך מיון לתפקיד חדש, נחשף מידע משמעותי שהוביל לחשיפת "האקדח המעשן" של הפרשה – המידע הועבר ישירות לרמטכ"ל אייל זמיר.

החשד העיקרי נגד הפצ"רית הוא כי ידעה על העברת הסרטון, לא מנעה את המעשה, ואף ייתכן שדחפה אליו. החוקרים בוחנים אם הייתה מעורבת בפועל או רק ידעה ולא עצרה את המעשים.