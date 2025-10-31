פרטים חדשים נחשפים על ידי הפרשן עמית סגל בפרשת הפצ"רית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, שנמצאת בלב חקירה פלילית בחשד להדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן. במקביל, אחרי הודעת שר הביטחון הבוקר, הגישה הפצ"רית מכתב התפטרות לרמטכ"ל.

דובר צה"ל מסר כי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ביקשה הבוקר מהרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, לסיים את תפקידה.

הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל.

הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת.

על פי גורמים יודעי דבר, בדיקת הפוליגרף של דוברת הפרקליטות הצבאית, שנערכה במהלך חג הסוכות האחרון, הפכה לרגע מכונן בפרשה – כאשר ממצאיה הועברו ישירות לראש השב"כ דוד זיני, ביומו השלישי בתפקיד.

גורמים המעורים בפרטים טוענים כי הקצינים המעורבים מסרו גרסה מפורטת ומגובה בראיות, המוכיחה לדבריהם את מעורבותה של הפצ"רית בהדלפת הסרטון.

על פי אותן עדויות, מדובר לא רק בהדלפה אלא גם בחשדות חמורים נוספים: הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ, שיבוש הליכי חקירה וזיוף בנסיבות מחמירות של מסקנות הבדיקה הפנימית.

המידע שהועבר נתמך בראיות אובייקטיביות שכבר מצויות בידי המשטרה, ובחלקן גם בתיעודים דיגיטליים שנאספו במהלך החקירה.

לדברי הגורמים, לא פחות מארבעה קצינים בפרקליטות הצבאית נחקרו או צפויים להיחקר בימים הקרובים, וזאת בטרם תזומן האלופה תומר ירושלמי עצמה לחקירה.

גורמים המעורים בפרשה מדגישים כי הדברים שנאמרו בבדיקת הפוליגרף לא עלו במקרה, אלא נמסרו ביוזמת הקצינים – לאחר תקופה ארוכה שבה חששו לחשוף את הפרטים מחשש שיפגעו על ידי הפצ"רית או יסומנו במערכת. "הם ידעו שזה יגרור רעידת אדמה, אבל הבינו שאין דרך אחרת", אמר אחד מהם.

על רקע הממצאים שנאספו, הודיע הבוקר שר הביטחון ישראל כ"ץ כי תומר ירושלמי לא תשוב לתפקידה כפרקליטה הצבאית הראשית. לדבריו, "הפצ"רית לא תשוב לתפקידה. אוודא שימוצה הדין עם כל מי שנתן ידו לעלילת הדם נגד חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן".

מוקדם יותר השבוע הודיע דובר צה"ל כי נפתחה חקירה פלילית בעקבות הדלפת הסרטון משדה תימן, שבו נראים חיילים תוקפים מחבל חמאס כפות. דובר צה"ל הדגיש כי נבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית, והרמטכ"ל אישר את בקשתה של הפצ"רית לצאת לחופשה עד להשלמת הבירור.

החקירה שנפתחה בצה"ל ובמשטרה מתמקדת כעת בשאלה כיצד יצא הסרטון מהרשת הפנימית של המערכת הצבאית, מי אישר את העברת החומרים לתקשורת, והאם הוסתרו ראיות או הוגשו מסמכים כוזבים במסגרת ההליך הפנימי ובג"ץ.