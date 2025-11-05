כיכר השבת
ניסוי אמריקני יוצא דופן: טיל בליסטי שוגר ממטוס וחצה 6,700 ק״מ

הפנטגון הודיע כי ביצע בהצלחה שיגור ניסוי של טיל בליסטי בין-יבשתי מדגם, כחלק ממבחן שנועד לבדוק את יכולת ארה״ב לשגר טילים באמצעות מערכת שליטה מהאוויר. הטיל טס למעלה מ-6,700 ק״מ ונחת באתר רונלד רייגן שבאיי מרשל (צבא וביטחון)

שיגור טיל (צילום: אתר צה"ל)

חיל האוויר של ארה״ב ביצע היום (רביעי) ניסוי שיגור של טיל בין-יבשתי בלתי-חמוש מדגם Minuteman III מבסיס ואנדנברג שבקליפורניה.

הניסוי — בחלק מסדרת מבחנים שנועדה לאמוד את מוכנות הכוחות, אמינות המערכת ודיוקה — כלל טיסה של כ-6,700–6,760 ק״מ ונחיתה באתר הניסויים רונלד רייגן ברפובליקת איי מרשל. vandenberg.spaceforce.mil+1

השיגור בוצע באמצעות מערכת הפיקוד לשיגור מהאוויר (Airborne Launch Control System — ALCS) משירותי מטוס E-6B Mercury של הצי האמריקני, במסגרת ניסוי שנועד לבדוק את יכולת המערכת לשמש גיבוי לפיקוד ובקרה על מערך הטילים במקרה חירום.

טיל בליסטי (צילום: שאטרסטוק)

מפקדת טייסת הניסויים, סג״מ קארי ריי, ציינה כי הניסוי נועד לאמת שכל רכיבי המערכת עומדים במשימתם וכי הנתונים שיאספו יסייעו בשיפור הדיוק והאמינות.

הניסוי בוצע כחלק מסדרת בדיקות בפיקוח 377th Test and Evaluation Group, כאשר מפקד הקבוצה, אל״ם דאסטין הרמון, אמר כי המבחן הדגים את “האמינות, הגמישות והמודולריות” של המערכת והדגיש את חשיבות המבחנים לשמירה על רמת כשירות גבוהה של הצוותים והמערכת יחד.

