נפילה במרכז: "אנשים מבוהלים שכבו על הדשא, אחד מהם נפצע קשה"

( צילום: דוברות כב"ה מחוז דן )

מספר רסיסים מטיל איראני, ששוגר היום (ראשון) בשעת צהרים לעבר ישראל, נפלו בכמה זירות במרכז הארץ. לפי דיווחים ישנם לפחות שלושה פצועים - בהם גבר כבן 40 במצב קשה. פצועים אחרים פונו במצב בינוני וקל.

חובש בכיר במד"א יחזקאל גולדרייך, שנמנה עם הראשונים שהגיעו לאחת הזירות, סיפר היום זמן קצר לאחר הנפילה: "הייתי בפארק סמוך למקום הנפילה כשלפתע נשמעו אזעקות, זמן קצר לאחר מכן נשמע פיצוץ חזק. הבחנתי בעשן רב העולה מאזור הפגיעה, ומיהרתי לסרוק את המקום. "שם, מצאתי אנשים מבוהלים שוכבים על הדשא, וגבר כבן 40 שסבל מפציעה קשה מרסיסים. הענקתי לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ובהמשך יחד עם צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה, פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה". פראמדיק מד"א אייל עוקשי סיפר: "כשהגענו למקום ראינו שברי מבנה פזורים סביב, ועוברי אורח רבים עומדים נסערים סביב פצוע. מיד איתרנו גבר כבן 25 שנפגע מרסיסים. הוא היה בהכרה, אך היה כאוב מאוד. התחלנו להעניק לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר ייצוב מצבו פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. במקביל, צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול לשני פצועים שסבלו מפציעות קלות מרסיסים, ופינו אותם לבית החולים כשמצבם קל."

אחת מזירות הנפילה היום ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

חובשי הצלה בנצי הימל וחזקי גולדרייך שטיפלו בזירת הנפילה סיפרו: "הגענו בכוחות גדולים לזירת נפילה, בה מצאנו גבר כבן 40 עם חבלות בגופו, לאחר שנפגע כתוצאה מפגיעת רסיס. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים וחבישות, לגבר כבן 40 במצב קשה, והוא פונה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים איכילוב בעיר".

דובר צה"ל מסר היום, זמן קצר לאחר הנפילות, כי הוא שב ומדגיש להישמע להנחיות פיקוד העורף: "עם קבלת התרעה יש להיכנס למרחב מוגן ולשהות בו עד לקבלת הודעה על סיום האירוע. בעת שיגורי טילים ורקטות, נשקפת סכנה מנפילת שבריי יירוט, ולכן אין לצאת מהמרחב המוגן עד לקבלת הנחיה מפורשת של פיקוד העורף".