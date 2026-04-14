ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, דדי ברנע, התייחס היום (שלישי) לראשונה באופן פומבי למלחמה באיראן, במסגרת נאום שנשא בטקס יום השואה. ברנע הבהיר כי משימת המוסד באיראן טרם הושלמה, וכי הפעילות תימשך עד להחלפת המשטר.

״טועים התמימים", אמר ראש המוסד: "כי השואה היא נחלת העבר וכי במציאות של ימינו לא יתכן רצח עם, לא יתכנו קריאות להשמדה ולא תצמח שנאה המאיימת על קיומו של עם. האיום האיראני הלך והתעצם מול עינינו, לנגד עיני העולם כמעט באין מפרע. התרענו פעם אחר פעם על סכנת הגרעין כאיום קיומי, התרענו פעם אחר פעם על כמויות הטילים הבליסטיים שמאיימים על אזרחי ישראל בכל מקום בארץ ועל הסכנה הנשקפת לנו מהמשטר האיראני, ולבסוף לקחנו את גורלנו בידינו, ויצאנו לשתי מלחמות כורח".

לדבריו: "במלחמת ׳שאגת הארי׳ הוביל צה"ל, בסיוע המוסד, מתקפה חסרת תקדים שהנחיתה מכה קשה על המשטר האיראני, נגד מי שחרט על דגלו להשמידנו, נגד מי שתלה שעון ענק הסופר כביכול לאחור את קיומנו. לצדנו, בברית איתנה ובשיתוף פעולה היסטורי עם המעצמה החזקה בעולם, נלחמנו יחד למען ערכי הצדק והחירות".

ברנע הוסיף ואמר: "40 ימי לחימה עצימה הביאו להישגים משמעותיים ביותר ובראשם פגיעה במטרתו המרכזית של האויב – השמדת מדינת ישראל. המוסד פעל פעם נוספת בלב טהראן, הבאנו מודיעין מדויק עבור חיל האוויר ופגענו בטילים שמאיימים על אזרחי ישראל. אך משימתנו טרם הושלמה. לא חשבנו שמשימה זו תושלם מיד עם שוך הקרבות, אך תכננו גם תכננו שהמערכה שלנו תימשך ותבוא לידי ביטוי גם בתקופה שלאחר התקיפות בטהראן".

לסיום אמר ברנע: "מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה. אותו משטר שרוצה את השמדתנו חייב לחלוף מן העולם. זו משימתנו, לא נמשיך להביט מנגד על איום קיומי נוסף. מתוך ציווי ברור- לעולם לא עוד!״.

תשובה למבקרים

דבריו של ראש המוסד נתפסים כתשובה למבקרים שטענו כי ההערכות לפני המלחמה היו אופטימיות מדי בנוגע לאפשרות של החלפת המשטר האיראני.

על פי דיווחים, ערב המלחמה הציג ברנע בדיוני קבינט את הערכת המוסד, לפיה "תהליך הפלת המשטר עלול להימשך חודשים רבים, אפילו שנה".

במוסד הציגו אז תוכנית רחבה למימוש התרחיש של קריסת המשטר, כאשר הודגש כי מדובר במהלך הדרגתי. ההערכה הייתה שרק לאחר פגיעה משמעותית במוקדי הכוח של המשטר - בהם מנגנוני הדיכוי והיכולות הצבאיות - עשויים להבשיל התנאים לחזרת ההפגנות ברחובות איראן.

המתיחות הנמשכת

דבריו של ראש המוסד מגיעים על רקע המתיחות הנמשכת עם איראן. בימים האחרונים הסלימו משמרות המהפכה את הטון כלפי ארצות הברית וישראל, כאשר דובר הארגון, חוסיין מוהבי, הזהיר כי "עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו, ואם המלחמה תימשך, נחשוף יכולות שהאויב אפילו לא מודע לקיומן".

במקביל, איראן הציבה תג מחיר של 270 מיליארד דולר כפיצוי על הנזקים שנגרמו בתקיפות, כאשר דוברת הממשלה האיראנית הבהירה כי מדובר רק בהערכה ראשונית. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שהתקיימו בפקיסטן הסתיימו ללא הסכמה, כאשר סגן הנשיא האמריקאי ג'יי די ואנס מסר כי "הכדור במגרש של האיראנים".

יצוין כי ברנע צפוי לסיים את כהונתו כראש המוסד ביום ה-2 ביוני 2026, לאחר שהוועדה המייעצת למינויים בכירים אישרה את מועמדותו של האלוף רומן גופמן לתפקיד. המינוי עורר מחלוקת, כאשר ברנע עצמו התנגד למינוי גופמן כמחליפו.