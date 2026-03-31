לוחמי צה"ל נפלו בקרבות ( צילום: אתר צה"ל )

עננה כבדה של שכול ויגון כיסתה הבוקר את ערי ישראל, עם הגעת הבשורה המרה על נפילתם של ארבעה פרחים, מיטב בנינו, בשדות הקטל של דרום לבנון. בקרב פנים אל פנים, תחת אש תופת ובגבורה עילאית, מסרו לוחמי סיירת נח"ל את נפשם למען הגנת העם והארץ. כל נופל הוא עולם ומלואו, כל שם הוא פצע מדמם בלב האומה, שמתאחדת הבוקר בתפילה ובבכי על האובדן הבלתי נתפס של דור הניצחון.

לוחמי העילית שלא שבו מהקרב האירוע הקשה התרחש במהלך פעילות מבצעית של סיירת נח"ל (934) בעומק השטח הלבנוני. הלוחמים, שהיוו את חוד החנית של החטיבה, נתקלו במארב עוין וניהלו קרב הירואי עד נשימתם האחרונה. בשלב זה הותרו לפרסום שמותיהם של 3 מהלוחמים שנפלו , שמו של החלל הרביעי יפורסם בהמשך חשיפה: רשת טרור איראנית נחשפה במדינות המפרץ • מעצרים המוניים דוד הכהן וב. ניסני | 07:41 רחובות: חצי שעה לפני ההלוויה התברר שאין אישור קבורה - כך זה הסתיים חזקי שטרן | 30.03.26 ההיתקלות: אש מטווח קצר כוח הסיירת התקדם צפונה כחלק מהתוכנית המבצעית לתפיסת שטחים אסטרטגיים. לפתע, נפתחה לעברם אש עזה. הלוחמים, כפי שפורסם בכלי התקשורת הצבאיים, לא נרתעו והשיבו אש מיידית לעבר המחבלים תוך שהם מזהים פגיעות וחיסול של חלק מהחולייה. בתוך המהומה, נפגעו ארבעה מלוחמי הכוח חילוץ תחת אש: טנקים ומטוסים במרוץ נגד הזמן תחת מטר כדורים ושיגור של טיל נ"ט קטלני לעבר הכוח, פעלו הלוחמים בשטח לחילוץ הפצועים והנופלים. כדי לאפשר את הפינוי המסוכן, הוקפצו טנקים מחטיבת השריון הסמוכה לחיפוי אש ישיר, בעוד כלי טיס של חיל האוויר "חורשים" את השמיים ותוקפים מטרות מסביב כדי לבודד את הגזרה ולמנוע הגעת תגבורות מחבלים.

סמ"ר בן כהן ז"ל ( צילום: צה"ל )

סמ"ר בן כהן ז"ל חטיבת הנח"ל

נפל בי"ב בניסן התשפ"ו (30 במרץ 2026)

סמ"ר בן כהן, מלהבים, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו.

נועם מדמוני ז"ל ( צילום: צה"ל )

סרן נועם מדמוני ז"ל , חטיבת הנח"ל

נפל בי"ב בניסן התשפ"ו (30 במרץ 2026)

סרן נועם מדמוני, משדרות, מפקד צוות בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 22 בנופלו.

מקסים אנטיס ז"ל ( צילום: צה"ל )

סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל, חטיבת הנח"ל

נפל בי"ב בניסן התשפ"ו (30 במרץ 2026)

סמ"ר מקסים אנטיס, מבת ים, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו.

לוחמי הפלדה והרוח: הפנים מאחורי השמות

אתמול (שני) הותר לפרסום שמו של סמל לירן בן ציון (19) מחולון, לוחם בגדוד 9 של חטיבה 401. לירן נפל בקרב גבורה של חיל השריון, אירוע בו נפצע קשה גם קצין נוסף. לירן ייזכר כצעיר נחוש שבחר בדרך השירות הקרבית ביותר.

מוקדם יותר השבוע, הלב נשבר עם הבשורה על סמל משה יצחק הכהן כץ (22). משה, יליד ניו הייבן שבקונטיקט, ארה"ב, עזב את חייו הנוחים בנכר כדי להצטרף לחטיבת הצנחנים ולחנך דורות על אהבת הארץ – עד שנפל בקרב בדרום לבנון.

טילי הנ"ט וההיתקלויות: מחיר המערכה

השבוע היה עקוב מדם במיוחד. סמל אביעד אלחנן וולנסקי (21) מירושלים, נהרג מפגיעת טיל נ"ט קטלני ששוגר לעבר כוחותינו. בתקרית זו נפצעו ארבעה לוחמים נוספים. באותו יום מר ונמהר, נפל גם סמ"ר אורי גרינברג (21) מפתח תקווה. אורי, לוחם בסיירת גולני המפוארת, נפל במהלך היתקלות פנים אל פנים עם מחבלים בעומק השטח.