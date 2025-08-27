התקרית בחאן יונס: היה אישור להפעיל רחפן, הטנקים ירו פגזים

פרטים חדשים מהתחקיר המלא שבוצע סביב תקרית הירי בבית החולים נאצר בחאן יונס ביום שני השבוע, שהסתיימה בהרג מחבלים רבים ועיתונאים ועוררה סערה גדולה - פורסמו הערב (רביעי) על ידי אבישי גרינצייג בערוץ I24NEWS. באירוע חוסלו 10 מחבלי חמאס, 2 מחבלי ג'יאהד איסלאמי ו-7 ללא שיוך פח"עי.

לפי הדיווח, הירי בוצע ביום משום שיעד התקיפה היה לא רק המצלמות אלא גם המחבלים שמתפעלים אותם. חלק מהמחבלים, כך דווח, השתתפו במתקפת הפתע על ישראל והיה אישור לתקוף את המחבלים יחד עם המצלמות.

יחד עם זאת, באוגדה אישרו להשתמש רק ברחפן מתאבד, בפועל הירי בוצע על ידי 4 פגזים. בתחילה נורו 2 פגזים על ידי טנק אחד. בהמשך ירה טנק נוסף 2 פגזים נוספים, משום שהתקבל דיווח ולפיו יתכן שהירי הראשון פוספס. בעת הירי השני הטנק לא הבחין בהתקהלות שנוצרה במקום בעקבות הירי של הטנק הראשון.

לפי הדיווח, ישנה מחלוקת גרסאות האם נאמר במפורש ללוחמים שאין היתר להשתמש בפגז. הכוחות סברו שהנזק האגבי של פגז חלול יהיה זהה לנזק אגבי של רחפן מתאבד.

התקיפה המדוברת התקיימה כאמור ביום שני, במרחב בית החולים נאצר בחאן יונס. במהלך התקיפה חוסלו מספר רב של מחבלים ובהם גם מי שהציגו עצמם כעיתונאים. הדבר עורר סערה גדולה.

אתמול הודיע דובר צה"ל כי תחקיר ראשוני בנושא התקיפה הוצג לרמטכ"ך אייל זמיר. לפי ממצאי התחקיר, כוחות חטיבת גולני, שפועלים במרחב חאן יונס, זיהו מצלמת תצפית שהוצבה על ידי חמאס בשטח בית החולים 'נאצר'. לפי החשד, המצלמה נועדה לעקוב אחר תנועות הכוחות ולהכווין נגדם פעילות טרור. מפקדי החטיבה החליטו להשמיד את האמצעי, כחלק מהמאבק בהכוונה חזותית מצד חמאס.

בצה"ל מדגישים כי המסקנות הראשוניות תואמות את הדפוס הידוע של חמאס: הפעלה שיטתית של אתרים רגישים ותשתיות אזרחיות – ובראשן בתי חולים – לצורך איסוף מודיעין והכוונת טרור. הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, ציין כי מדובר באסטרטגיה צינית המנצלת אוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי.

בסקירה צוין כי שישה מההרוגים באירוע היו מחבלים פעילים. אחד מהם אף השתתף בפשיטה הקטלנית על יישובי עוטף עזה בשבעה באוקטובר. יחד עם זאת, בצה"ל מצרים על פגיעות בבלתי מעורבים במהלך התקיפה.

הרמטכ"ל הנחה להעמיק את התחקיר בכמה נקודות מרכזיות: בחינה מדוקדקת של הליך האישורים שהוביל לאישור התקיפה, כולל סוג החימוש והמועד שבו הוחלט על הפעולה. בדיקה מעמיקה של תהליך קבלת ההחלטות בשטח בזמן אמת. בצה"ל הדגישו כי כל פעולות הצבא ברצועה מכוונות כנגד מטרות צבאיות בלבד, תוך ניסיון מתמיד לצמצם את הפגיעה באזרחים.