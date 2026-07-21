תושב נצרת נעצר: תכנן לפגוע בשר בממשלה ופנה לחמאס לקבל משאבים

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל חשפו היום (שלישי) פרטים על מעצרו של תושב נצרת בן 29, שתכנן לבצע פעילות טרור ופנה לארגון הטרור חמאס במטרה להתגייס ולקבל משאבים.

החשוד, מחמד עוואד, נעצר לחקירה בפעילות משולבת של שב"כ וימ"ר עמקים במחוז צפון, לאחר שהתגלה כי תכנן לבצע פגיעה בשר מכהן בממשלה, על פי הדיווחים, השר בו הוא התכונן לפגוע, הוא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

על פי ההודעה המשותפת לדוברות המשטרה ודוברות שב"כ, בחקירתו של מחמד נמצא כי פנה באופן ישיר לארגון הטרור חמאס במטרה להתגייס לשורותיו ולקבל משאבים שיאפשרו לו לקדם פעילות טרור. בנוסף, החשוד תכנן לבצע פגיעה בשר מכהן בממשלה, במסגרת מתווה טרור שגיבש.

כתב אישום הוגש הבוקר

בתום החקירה, הגישה הבוקר פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט בנוף הגליל-נצרת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום כנגד עוואד. המעצר מצטרף לשורה של מעצרים שביצעו כוחות הביטחון בשבועות האחרונים במסגרת המאמץ המתמשך לסיכול טרור.

כזכור, במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ב-250 פעילויות התקפיות, במסגרתן נעצרו יותר מ-60 מבוקשים והוחרמו כמויות משמעותיות של אמצעי לחימה. בנוסף, מסתערבי משמר הגבול ביצעו מעצרים ממוקדים בשכם ובערים נוספות.

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הדגישו בהודעתם כי הם רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה. "ננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו", נכתב בהודעה.

מגמה מדאיגה

המעצר מצטרף למגמה מדאיגה של ניסיונות גיוס של אזרחים ישראלים לארגוני טרור. בשבועות האחרונים חשפו כוחות הביטחון מספר מקרים דומים, בהם אזרחים ישראלים ניסו ליצור קשר עם ארגוני טרור או לקדם פעילות טרור בשטח ישראל.

המקרה הנוכחי מדגיש את המורכבות הביטחונית בצפון הארץ ואת הצורך בערוץ מודיעיני ומבצעי מתמשך. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במרחב בשיתוף פעולה הדוק בין שב"כ, המשטרה וצה"ל, במטרה לסכל איומים בטרם יצאו לפועל.