מחיר דמים בחזית הצפונית

הותר לפרסום: הלוחם נגב דגן הי"ד נפל בקרב בדרום לבנון | הבוקר: אזעקות חריגות בגליל התחתון

לוחם גולני בן 20 נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון |דגן הוא חלל צה"ל ה-19 שנפל בלבנון מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי", והשישי מאז תחילת הפסקת האש • במקביל: רחפן נפץ פגע בחניון ראש הנקרה, שלושה פצועים | המחיר הכבד של המערכה (צבא וביטחון)

סמ"ר נגב דגן הי"ד (צילום: צה"ל)

בשעות האחרונות הגיעה הבשורה המרה על נפילתו של סמ"ר נגב דגן ז"ל, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחם בן ה-20 ממושב דקל בנגב הפך לחלל ה-19 של מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי בגזרה הצפונית. ההודעה נמסרה למשפחתו ההמומה, שאיבדה את בנה בקרב על הגנת גבולות המדינה.

נפילתו של נגב דגן מצטרפת לשורת אובדנות כבדות שספגו כוחותינו בשבוע האחרון. רק לפני ימים ספורים נפל רס"ב במיל' אלכסנדר גלובניוב ז"ל מפתח תקווה, שנהרג מפיצוץ רחפן נפץ סמוך לגבול. אימו, פלורה, ספדה לו בכאב וסיפרה כי בנה נפגע בעת שהיה בבסיס, במסגרת שירותו למען ביטחון ישראל.

במקביל, הבוקר מעט לפני השעה 07:00 הופעלו אזעקות חריגות בגליל התחתון. דובר צה"ל עדכן כי מדובר בשיגור שחצה מ - ויורט.

טרור הרחפנים: פגיעה קשה בראש הנקרה

במקביל לקרבות הקרקעיים, ממשיך להפר את הבנות הפסקת האש באמצעות רחפני נפץ. אתמול (חמישי) פגע רחפן בחניון הגן הלאומי בראש הנקרה ללא התרעה מוקדמת. דובר צה"ל מסר כי הרחפן ששוגר מלבנון נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול.

המרכז הרפואי לגליל בנהריה דיווח כי שלושה אזרחים נפצעו באירוע: שניים במצב קשה ואחד במצב קל. הפצועים פונו באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי במלר"ד, והמצב הרפואי שלהם מוערך באופן שוטף. בצה"ל מגדירים את הירי כ"הפרה בוטה" של ההבנות.

שורת הפרות מתמשכת

האירוע בראש הנקרה מצטרף לשורת תקריות חמורות שאירעו ביום חמישי. מוקדם יותר נפצעו שני לוחמי צה"ל מפגיעת רחפן נפץ שחצה את הגבול - אחד במצב קשה והשני במצב בינוני. בנוסף, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני מפיצוץ רחפנים בדרום לבנון.

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לנצל את תשתיות הטרור שלו בדרום לבנון לשיגור רחפני נפץ, רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל ושטח מדינת ישראל. בשעות האחרונות שיגר הארגון מספר רקטות ופצצות מרגמה לעבר עמדות צה"ל בגבול.

השילוב בין האיום האווירי לקרבות הקרקע ממשיך לגבות מחיר דמים יומיומי. המציאות בשטח מוכיחה כי הדרך להכרעה עודנה רצופה בהקרבה עילאית ובקרבות פנים אל פנים בסבך הלבנוני. משפחת דגן במושב דקל מתעטפת כעת באבל כבד, בעוד כוחותינו ממשיכים במשימתם להגן על גבולות המדינה.

צה"לחיזבאללהלבנוןברוך דיין האמתהותר לפרסוםחלל צה"לחטיבת גולני

