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הערכה: איראן עשויה להיות הראשונה שתפתח באש לעבר ישראל | כ"ץ: ערוכים לכל אפשרות

ראש הממשלה כינס את הקבינט המצומצם למחר | הערכות מודיעיניות: טהרן עשויה לנסות לגרור את ישראל לעימות ולהיות ראשונה שתפתח באש לעבר הארץ | שר הביטחון ישראל כ"ץ עם צאת הצום: "נערכים לכל אפשרות. אם איראן תתקוף את ישראל - היא תספוג מהלומה מוחצת" (אקטואליה, צבא וביטחון, בארץ)

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ראש הממשלה צפוי לכנס מחר (שישי) את הקבינט המצומצם, באופן די חריג לימי שישי, וזאת על רקע היערכות נרחבת במערכת הביטחון לאפשרות של הסלמה ביטחונית כבר במהלך סוף השבוע הקרוב. הכינוס הדחוף מגיע בעקבות הערכות מודיעיניות עדכניות המצביעות על שינוי אפשרי בדפוס הפעולה של מול ישראל.

על פי הערכות שגובשו בימים האחרונים בקרב גופי מודיעין מערביים, קיים תרחיש מרכזי לפיו טהרן תנסה לגרור את ישראל לעימות צבאי רחב, ואולי אף לבחור לפעול ראשונה במהלך יזום. כך דווח הערב ב-Ynet.

בבסיס הערכה זו, עליה דיווח נדב איל, עומדת הציפייה האיראנית לזהות חוסר רצון מצד ישראל לשוב למערכה צבאית בהיקף מלא בעת הזו, לצד שאיפה לנצל את הבקיעים והמתחים שהתגלעו בתקופה האחרונה ביחסים המדיניים בין ירושלים ל.

(צילום: דובר צה"ל)

במקביל, נשיא ארצות הברית אמר היום לעיתונאי הישראלי ברק רביד כי הוא קרוב לקבל החלטה בנושא איראן, ועל הפרק מתקפה מסיבית שתהיה גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. "אנחנו ערוכים לכך באופן מלא", הבהיר הנשיא האמריקני, והוסיף כי "ישראל תצטרף בתוך 2 דקות אם אבקש ממנה, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הסלמה חסרת תקדים במזרח התיכון. פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) השלים בשעות הלילה סבב תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן, כאשר התקיפה כללה יכולות ימיות מתקדמות, מתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית. בפעולה חסרת תקדים, הפציצו כוחות אמריקניים את מעבר שלמצ'ה המחבר בין מחוז ח'וזסתאן באיראן לדרום עיראק.

מפת הדרכים הישראלית

במערכת הביטחון עוקבים מקרב אחר המהלכים במזרח התיכון ומנתחים את כוונותיה של איראן, תוך הסתמכות על דיווחי המודיעין המערבי המצביעים על נכונות גוברת בטהרן לקחת סיכונים מחושבים. הדיון הצפוי בקבינט המצומצם יעסוק בגיבוש מפת הדרכים הראויה להתמודדות עם האיומים הללו, ברמת המוניטור החשאי וברמת המוכנות המבצעית.

המטרה המרכזית של הדיון תהיה להבטיח מענה תגובתי או מונע במידת הצורך ולמנוע מטהרן לנצל חולשה טקטית או מדינית. צמרת המערכת הביטחונית מעריכה כי איראן מנסה לזהות חלון הזדמנויות בתקופה הנוכחית, תוך ניצול המתחים בזירה הבינלאומית והמצב המדיני המורכב.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפארצות הבריתירדןתקיפה באיראן

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8
נשיא ארה"ב שניה תבקש ח"א חיל הים 57צוללות גרעיניות איתך להגנה חיילים ארה"ב חיילים צ.ה.ל בטחון מדינה ישראל ובטחון בעלות הברית ארה"ב . יחד ננצח אויב Iran באלפית השניה אמן
ט.מלכא
7
לא כדאי להם... מערכה נוספת כבר תכניס אותם לחשכה
אדיר
6
היצר הרע מנסה להכניס בנו דאגות ופחדים לפני שבת קודש, אל לנו ליפול לזה. השם ישמור צאתנו ובואנו, העיקר לעשות את השבת בשמחה ובביטחון גמור.
מנדל
5
'וגם את הצירעה ישלח ה' אלוקיך בם, עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך' פרשנים מודרניים אוהבים להמשיל את הצירעה המקראית שהיא יצור קטן, מעופף ועוקץ שמיועד לשבש את מערכי האויב מבלי להזדקק לצבא ענק לטכנולוגיות המלחמה המודרניות התורה רומזת שהשמדת האויב יכולה להגיע בדרכים עקיפות ופתאומיות שיגרמו להם להיחלש מבפ
משעלי
4
אחינו היקרים, הקב"ה יתברך שמו לא יטוש עמו ונחלתו לא יעזוב. בעת הצרה הזו מול רשעת איראן, נפתח שערי שמיים בקול זעקה ובתפילה. נקרא בדמעות ובכוונת הלב את הפרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב, ונבקש מה' יתברך לשמור על החיילים היקרים בצה"ל ויכניע אויבינו תחתיהם
דוד
3
בחום כזה להיות במקלט כמו להינעל ברכב סגור. מסוכן.בפרט במיגוניות שחשופות לשמש.חדר מדרגות עדיף.
אהרון
2
כל תקיםה בחודשים הקרובים ,אך ורק תעמולת בחירות זולה. בעלי עסקים המתינו לקיץ בכדי להשתקם כלכלית מתפלל שלא נשמע על אנשים ששלחו יד בנפשם(התאבדות), אסור שום מעקכה בקיץ הקרוב.
יהודי
1
עד יום ראשון הקרוב מתחילה מלחמה זכרוווווווווווווווו
עם ישרראל חי

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