דבריו של נתניהו בטקס - צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ דבריו של נתניהו בטקס | צילום: צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ 10 10 0:00 / 13:29

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא היום (רביעי) דברים חריפים בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל, כשהוא מחבק את משפחות הנופלים ומתייחס להישגי צה"ל במלחמה הנוכחית מול חיזבאללה.

"אני מחבק כל משפחה בכאבה מעומק הלב, בהוקרת אמת ובהכרה בגודל יגונכם ובהמשכיותו", פתח נתניהו את דבריו. ראש הממשלה סיפר כי לפני חודשים אחדים התרגש לראות את אביו של רב-סרן רועי קליין ז"ל – מגיבורי מלחמת לבנון השנייה – כשהוא מעניק את הכומתה של בנו לנכדו שהצטרף כלוחם לחטיבת גולני. "מקל השליחים שעובר מדור לדור במשפחת קליין נמצא בידי כלל חיילינו ומפקדינו במלחמה הנוכחית – מלחמת התקומה", הדגיש נתניהו. "חיזבאללה ספג את נחת זרוענו" מסך עשן במצרי הורמוז: משמרות המהפכה ותעלומת מפות המוקשים דוד הכהן וב. ניסני | 12:47 איזנקוט חושף: "הציעו לי להדיח את נתניהו ולהיות ראש ממשלה" יוני גבאי ודניאל הרץ | 13:17 נתניהו הסביר כי לבנון הייתה זירת קרבות עצימה לפני 20 שנה, והיא זירה מרכזית גם היום. "זה קורה משום שקנאי הג'יהאד של חיזבאללה הפכו חלקים גדולים מלבנון לבסיסי-טרור ענקיים. כשלוחה איראנית מצפון לנו, חיזבאללה החליט לתקוף אותנו תוך התעלמות ממחיר המלחמה שלבנון סופגת בגללו", אמר. ראש הממשלה הדגיש שני דברים שישראל הוכיחה לחיזבאללה: "ראשית, שישראל לא תהיה בת ערובה של זרוע הביצוע של משטר-הרשע באיראן. מי שהתגרה בנו ללא הרף, מי שאיים על אזרחינו ועל יישובינו - ספג את נחת זרוענו באופן שהוא לא דמיין. והדבר השני שהוכחנו לחיזבאללה: לא רק שישראל איננה 'חלשה כקורי עכביש', כפי שאמר בזמנו הצורר נסראללה – ישראל חזקה כקורי הפלדה!"

נתניהו בלבנון ( צילום: חיים צח, לע"מ )

ביקור בנקודה שבה נסראללה נאם

נתניהו חשף כי ביקר אתמול יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ בדרום לבנון, בדיוק בנקודה שבה נסראללה השמיע את נאום הרהב שלו למחרת נסיגת ישראל מלבנון בשנת 2000. "צפינו על בינת ג'בל, זה לא רחוק. ובזמן הביקור חשבתי לעצמי: מי שדיבר אז על קורי עכביש – התפורר בעצמו כקורי עכביש!", הכריז ראש הממשלה.

כפי שדיווחנו, נתניהו התייחס בימים האחרונים למספר הפעמים להישגי צה"ל במלחמה הנוכחית. בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" הוא אמר: "הרגנו להם בערך 9,000 מחבלים. הרחקנו אותם מקו הגבול, הם בנו שם פנטגונים מתחת לאדמה כדי להכות אותנו ואת כל זה אנחנו משמידים".

"חיילי החי"ר הכניעו בכל קרב ישיר את האויב"

נתניהו הזכיר את לוחמי מלחמת לבנון השנייה: "חיילי החי"ר, יחידות ההנדסה והארטילריה, טייסי חיל האוויר, צוותי האוויר, צוותי חיל הים ואיתם יתר הכוחות - הכניעו בכל קרב ישיר את האויב. כל מגע ישיר - ידם הייתה על העליונה".

ראש הממשלה ציטט את יוני שטבון – כיום אלוף-משנה במילואים – שהשתתף בקרב בבינת ג'בל לצידו של רועי קליין. בספרו "תחת אש" כתב שטבון: "בניגוד למה שאפשר היה לחשוב, הרגשתי תחושה אדירה של עוצמה וגאווה על הזכות שנפלה בחלקי על אף הקושי והכאב. ידענו שביצענו את מה שמוטל עלינו כלוחמים בצבא ההגנה לישראל".

"פרצנו את מחסום הפחד"

נתניהו הדגיש כי הדיון הציבורי הנוקב לאחר מלחמת לבנון השנייה הניב מסקנה חותכת: "בעימות המשמעותי הבא – ההישג חייב להיות מהדהד". לדבריו, בתחילת המלחמה הנוכחית חיזבאללה שוב הצית אש הרסנית בארץ הארזים ותקף את ישראל בפראות.

"היו מי שהפחידו אותנו על קורבנות במספרים עצומים. על מגדלים שייפלו בערי ישראל. על חורבן המדינה. חבריי ואני לא קיבלנו זאת. ידענו שחייבים להכות בחיזבאללה בכל הכוח – גם למען יקיריכם, החוליה בשרשרת", אמר נתניהו.

ראש הממשלה פירט את ההישגים: "פרצנו את מחסום הפחד. יזמנו. תקפנו. הפתענו. מנענו את פלישת כוח רדואן לצפון הארץ. הוצאנו לפועל את מבצע הביפרים. ערפנו את צמרת חיזבאללה בדאחייה בביירות ואת רב-המרצחים נסראללה והנהגת הארגון. מתחילת המלחמה חיסלנו למעלה מ-9,000 מחבלים. 3,500 רק מאז 'שאגת הארי'. זה פי 15 ממספר קורבנות המחבלים ממלחמת לבנון השנייה".

כפי שדיווחנו, הלחימה בלבנון נמשכת. רק לפני ימים ספורים נפצע לוחם במילואים באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון, והוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים.

נתניהו סיים את דבריו בהדגשה: "אבל הם פילסו את הדרך. הם הראו לנו את הדרך. השמדנו את הרוב המכריע של 150 אלף הטילים והרקטות, שנועדו לפגוע בכל נקודה בישראל".