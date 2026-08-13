נושאת מטוסים נימיץ | ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקא )

משבר חסר תקדים פוקד את אלפי חיילי הצי האמריקני המוצבים על נושאת המטוסים "USS אברהם לינקולן", השוהה כבר כ-250 ימים רצופים במימי המזרח התיכון ללא כל עצירה ביבשה. על פי דיווחים שפורסמו באתרים הצבאיים האמריקניים המובילים 'Navy Times' ו-'Stars and Stripes', כ-5,000 אנשי הצוות הגיעו לנקודת שבירה קשה, כאשר חלקם אף ניסו לשים קץ לחייהם בקפיצה לים.

השהות הממושכת, שהייתה אמורה להסתיים כבר בחודש מאי האחרון אך הוארכה שוב ושוב בעקבות המתיחות הביטחונית מול איראן, יצרה נתון שהוא שיא עבור נושאת מטוסים בעידן המודרני. המציאות הקשה על סיפון כלי השייט הענק כוללת מחסור חמור במוצרי היגיינה בסיסיים כגון סבון, משחות שיניים ודאודורנטים, לצד תקלות נרחבות במערכות האינסטלציה, מקלחות מעופשות, מכונות כביסה מקולקלות והיעדר מים חמים לפרקי זמן ממושכים. בנוסף לתנאי המחיה הירודים, מדווח על תזונה לקויה וקצובה הכוללת ארוחות דלות ביותר, בעיות במים המתוקים על הספינה ושיבושים קשים במערך הדואר שגרמו לאובדן חבילות וציוד אישי שנשלחו מהבית במשך חודשים ארוכים. המצוקה הנפשית הגוברת הניעה כ-200 בני משפחות של אנשי הצי להתכנס בשבוע האחרון בסן דייגו למפגש חירום עם בכירי חיל הים האמריקני. במהלך המפגש שיתפו הנשים והקרובים הודעות מצוקה מצמררות שקיבלו מיקיריהם על הלינקולן, ביניהם חיילים שהבירו יאוש עמוק והתבטאו כי הם מקווים שלא להתעורר בבוקר למחרת. אנאבל לומה חשפה בכתבה ב-'Navy Times' כי בעלה, מלח בעל ותק של 13 שנים בשירות, ניסה לקפוץ למים מתוך חרדה עמוקה ושחיקה נפשית לאחר שהתבשר על הארכה נוספת של השירות בים. העיתונאית נטלי אוליבריו, שחתומה על הדיווח, סיפרה בראיון לרשת CNN כי אשת המלח לא שמעה מנציגי חיל הים במשך שבועות ארוכים והיא שרויה בדאגה עמוקה למצבו.

יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקאי סורקות מים ברחבי המזרח התיכון - צילום: פיקוד המרכז צבא ארה"ב יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקאי סורקות מים ברחבי המזרח התיכון | צילום: צילום: פיקוד המרכז צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:45

הנושא הגיע גם לחלונות הגבוהים בממשל בוושינגטון. הסנטור הדמוקרטי ריצ'רד בלומנטל מקונטיקט, החבר בוועדת הכוחות המזוינים של הסנאט, שיגר מכתב חריף לשר ההגנה פיט הגסת' ובו דרש תשובות בנוגע לתנאי המחיה הקשים וההידרדרות בבריאות הנפש של החיילים. במקביל, חבר הקונגרס הדמוקרטי מקליפורניה, מייק לוין, תקף בחריפות את שר ההגנה לאחר שזה דחה את הטענות וטען כי מדובר ב"פייק ניוז".

לוין הבהיר כי המעט שמגיעה ללוחמים שנשלחו לשרת את מדינתם הוא תנאים אלמנטריים של ארוחה ראויה ומים נקיים, ומתח ביקורת על השר שקרא לבני המשפחות שקרנים. מנגד, בפגישה שנערכה בסן דייגו, הודה סגן אדמירל ג'וזף קייהיל, מפקד כוחות השטח של חיל הים, כי הפיקוד קשוב למצוקת המשפחות והחיילים ומבין את ההשלכות המורכבות על כשירות הכוחות.

ברקע הביקורת הגוברת והמצב הנפשי הרעוע של הצוות, דווח היום בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי ארצות הברית נערכת כעת להחלפתה של נושאת המטוסים לינקולן במזרח התיכון. על פי הדיווח, נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון" צפויה להגיע לאזור ולהחליף את הלינקולן כחלק מתוכנית שנקבעה מראש, על מנת לאפשר לצוות השחוק לשוב לביתם לאחר תשעה חודשים רצופים של פעילות מבצעית אינטנסיבית בים.