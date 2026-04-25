פעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

בעקבות הפרת הפסקת האש והמשך שיגורי הרקטות והכטב"מים לעבר יישובי הגליל, הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. ההחלטה מגיעה על רקע הסלמה משמעתית בחזית הצפונית, כאשר תושבי האזור מתמודדים עם ירי מתמשך ואזעקות צבע אדום.

על פי הנמסר מלשכת ראש הממשלה: "ראש הממשלה נתניהו הורה לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון". ההנחיה ניתנה לאחר שבמהלך השבת נשמעו אזעקות במספר יישובים בצפון, כאשר רקטות וכטב"מים שוגרו מלבנון לעבר שטח ישראל. "זו לא הפסקת אש - זו אש בלי הפסקה" ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ, הביע ביקורת חריפה על המצב הביטחוני. "זו לא הפסקת אש מה שקורה אצלנו, זו אולי אש בלי הפסקה", מסר דוידוביץ, תוך שהוא מתאר את המציאות הקשה שבה חיים תושבי הצפון. תיעוד דרמטי וצבעוני מחיסול מחבלי חיזבאללה | שיגורים מלבנון לצפון דוד הכהן | 20:21 ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שמעון גואטה, הצטרף לביקורת והדגיש כי "הפקרת תושבי הצפון חייבת להיפסק כאן ועכשיו". גואטה הבהיר: "הירי הבלתי פוסק שחווינו גם במהלך השבת האחרונה לעבר בתינו ויישובינו במעלה יוסף אינו 'טפטוף' ואינו 'שגרה' – זוהי הכרזת מלחמה יומיומית על אזרחי מדינת ישראל".

דרישה להחזרת הביטחון לצפון

גואטה המשיך והדגיש את חוסנם של תושבי האזור, אך הבהיר כי החוסן אינו בלתי מוגבל. "תושבי מעלה יוסף והצפון כולו מפגינים חוסן יוצא דופן כבר חודשים ארוכים, אך החוסן הזה אינו צ'ק פתוח", אמר. "לא נסכים להמשיך לחיות כמטרות נעות במטווח".

ראש המועצה הציג דרישה ברורה מהממשלה: "הדרישה שלנו ברורה וחד-משמעית: ביטחון אמיתי, לא הצהרות. האחריות של המדינה היא להחזיר את ההרתעה ולהבטיח שכל משפחה בקו העימות תוכל לישון בשקט בלילה".

גואטה סיכם את דבריו בקריאה נחרצת: "לא נסתפק בפתרונות זמניים או ב'שקט שייענה בשקט'. הגיעה העת להרחיק את האיום מהגבול אחת ולתמיד, להחזיר את הריבונות לצפון, ולאפשר לכלכלה המקומית ולענף התיירות – שהם לב ליבו של האזור, לחזור ולפרוח בביטחון מלא".

כזכור, במהלך השבת נשמעו אזעקות במנרה, במרגליות ובמשגב עם שבאצבע הגליל, בעקבות שיגור רקטות מלבנון. על פי דובר צה"ל, אחת הרקטות התפוצצה בשטח פתוח והשנייה יורטה על ידי מערכות ההגנה האווירית. בתגובה, תקפו כוחות צה"ל מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לצרכים צבאיים, דרומית לקו ההגנה הקדמי.