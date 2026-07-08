דובר צה"ל הודיע כעת, כי אתמול (שלישי) חוסל מפקד בכיר בארגון הטרור חמאס, שהיווה חוליה מרכזית בטבח הנורא של ה-7 באוקטובר.

המחבל מחמד עמאד אלרחמאן אבו טעימה, שכיהן כראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום רצועת עזה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, טעימה פשט במהלך הטבח לקיבוץ נירים שבעוטף עזה, כאשר חוליית הנוח'בה שבפיקודו השתתפה בפעולות הרצח והחטיפה שבוצעו באותו יום נורא. לאורך כל תקופת המלחמה המשיך המחבל לפקד על חוליית נוח'בה שביצעה מארבים מול כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

קידם מתווי טרור ונסה לגייס מחבלים

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בתקופה האחרונה, כך נמסר מדובר צה"ל, עסק טעימה בשמירה על כשירות המחבלים בחוליה שבפיקודו, תוך שהוא מקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל. במקביל, המחבל פעל לגיוס מחבלים חדשים לארגון הטרור במטרה לשקם את יכולותיו של חמאס ברצועה.

המחבל הוגדר כאיום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, ולכן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים.

שורה של חיסולים בשבועות האחרונים

החיסול מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בתחילת השבוע חוסלו שני מפקדים בכירים נוספים: אחמד יחיא בטש, מפקד חוליית נוח'בה בצפון הרצועה, וחמודה אבו דקה, מפקד המודיעין הצבאי של חמאס בדרום.

בנוסף, חוסל השבוע המחבל פאדי דע'מש, שכיהן כמפקד במחלקת האימונים של הזרוע הצבאית של חמאס והיה אחראי על אימוני מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח ה-7 באוקטובר. דע'מש פעל גם הוא לקידום מתווי טרור נוספים ברצועה בתקופה האחרונה.

יצוין כי קיבוץ נירים, שאליו פשט המחבל שחוסל, נפגע קשות בטבח ה-7 באוקטובר. תושבי הקיבוץ החלו לחזור למגוריהם לאחרונה, כאשר שכונת הצעירים החדשה נמצאת כעת בשיקום. רק לפני כשבועיים נפלה רקטה שנורתה מדרום הרצועה בשטח הקיבוץ וגרמה לנזק קל לבתים שנמצאים בבנייה.

צה"ל ממשיך בפעילות המבצעית להסרת איומים על כוחותינו ברצועת עזה, תוך מיקוד במפקדים בכירים בארגוני הטרור שמנסים לשקם את יכולותיהם ולקדם מתווי טרור נוספים.