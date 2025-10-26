במדי הסוואה: פוטין חשף טיל גרעיני בעל טווח "בלתי מוגבל"

במדי אסוואה - פוטין מכריז על הטיל ( צילום: מסך )

רוסיה טוענת כי התקרבה צעד נוסף להצבת מערכת נשק אסטרטגית חדשה, המיועדת להתחמק מכלל מערכות ההגנה הקיימות והעתידיות. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע ביום ראשון על ניסוי מוצלח בטיל שיוט חדש, גרעיני, המכונה "בורווסטניק" ("עוף סער").

פוטין, שנצפה בסרטון שפרסם הקרמלין כשהוא לבוש במדי הסוואה ונפגש עם בכירים צבאיים, טען כי הטיל החדש יכול לשאת ראש נפץ גרעיני, ושהוא בלתי פגיע להגנות טילים קיימות ועתידיות. יכולת ההתחמקות שלו נובעת מהטווח הכמעט בלתי מוגבל שלו ומנתיב הטיסה הבלתי צפוי. הטכנולוגיה הגרעינית מאפשרת לטיל לטוס הרבה יותר זמן ולמרחק רב יותר בהשוואה למנועי טורבו-סילון רגילים המוגבלים בדלק. יכולת זו מאפשרת לו "לחוג" (loiter) באוויר למשך תקופה ממושכת לפני שהוא פוגע במטרה. ראש המטה הכללי של רוסיה, גנרל ולרי גרסימוב, דיווח לפוטין כי הניסוי המרכזי בטיל נערך ביום שלישי, וכי ה"בורווסטניק" עבר מרחק של 14,000 קילומטרים (8,700 מייל). גרסימוב ציין כי הטיל שהה באוויר במשך 15 שעות, והדגיש כי "זה לא הגבול" של יכולותיו. פוטין הורה לגרסימוב לעבוד על הבדיקות הסופיות של הטיל ולהתחיל בהכנת התשתית הנדרשת לפריסתו בכוחות המזוינים הרוסיים.

טיל השיוט בורוסטניק המונע באנרגיה גרעינית, טוען כי טווחו בלתי מוגבל. ( צילום: RT (Russia Today) )

ה"בורווסטניק" הוא טיל שיוט נמוך-טוס, מונע בכוח גרעיני ומשוגר מהקרקע. פוטין חשף לראשונה את הפרויקט במרץ 2018. מומחים מעריכים כי מנועו מונע על ידי טיל דלק מוצק קטן המכניס אוויר למנוע המכיל כור גרעיני מיניאטורי, כאשר אוויר מחומם וייתכן שרדיואקטיבי נפלט החוצה ומספק דחף.

למרות טענות רוסיה, מומחים במערב מטילים ספק בערכו האסטרטגי, ומציינים כי הוא עלול לפלוט קרינה לאורך נתיב הטיסה שלו. חלק מהמומחים סבורים כי מהירותו התת-קולית עלולה להפוך אותו לגילוי. לעומת זאת, מומחים רוסיים טענו בעבר כי תפקידו של ה"בורווסטניק" יהיה לחסל "שרידים" של עמדות פיקוד ותשתיות אזרחיות וצבאיות לאחר שכבר שוגרו טילים בליסטיים בין-יבשתיים.

יצוין כי לפי מומחים מערביים, ל"בורווסטניק" יש היסטוריית ניסויים כושלת, ובשנת 2019 נהרגו לפחות חמישה מומחים גרעיניים רוסיים בפיצוץ ושחרור קרינה במהלך ניסוי שנחשד כקשור לפיתוח הטיל. הניסוי האחרון התקיים במקביל לתרגילים של כוחות גרעיניים אסטרטגיים רוסיים, שכללו שיגורים של טילים בליסטיים בין-יבשתיים ומפציצים אסטרטגיים.