האלוף דוד זיני ( צילום: Arie Leib Abrams/Flash90 )

בהתפתחות מדאיגה שמסעירה את הזירה הביטחונית, מתברר כי ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, מתריע בדיונים סגורים על תרחיש חמור במיוחד: מתקפה אפשרית על העיר אילת, שעלולה להיות "7 באוקטובר הבא".

על פי דיווח היום (שני) בעיתון הארץ, זיני הורה לבכירים בארגון להעמיד את העיר בראש סדר העדיפויות הביטחוני. ראש השב"כ מחשיב את אילת לנקודת תורפה ביטחונית משמעותית, בעיקר בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד והמרוחק מריכוזי האוכלוסייה והכוח הצבאי במרכז הארץ. המיקום הייחודי של העיר, המוקפת משלושה צדדים בגבולות בינלאומיים, הופך אותה לפגיעה במיוחד בעיני גורמי הביטחון. אזהרה מפני פלישה מגבול ירדן "למה אף אחד לא בא לחבק אותי?": הזעקה קורעת הלב של אחות הלוחם שנפל בלבנון דוד הכהן | 09:47 המשטרה סגרה מעגל בביתה של רחל אדרי באופקים | תיעוד קובי רוזן | 12:01 בדיונים שקיים זיני בשב"כ ומחוצה לו, הוא הזהיר באופן מפורש מפני תרחיש של פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים. לפי הנמסר, ראש השב"כ מתמקד במיוחד בחשש מפני חדירה מגבול ירדן, אך אינו שולל גם אפשרות של מתקפה מגבולותיה הימיים של העיר. זיני מכווין את יחידות המודיעין בארגון לתרחיש המדאיג הזה, ומבקש מהן להתמקד באיסוף מודיעין ובהערכות מצב הקשורות לאיום הפוטנציאלי על אילת. הוא דורש מהבכירים להקדיש משאבים ותשומת לב מיוחדת לעיר הדרומית, שנתפסת בעיניו כחוליה חלשה בשרשרת ההגנה הביטחונית של המדינה. יצוין כי אילת, שמונה כ-60 אלף תושבים, מרוחקת כשלוש שעות נסיעה ממרכז הארץ, ומוקפת בגבולות עם ירדן, מצרים וסעודיה. המיקום הגאוגרפי הייחודי הזה, לצד העובדה שהעיר משמשת יעד תיירותי מרכזי, הופכים אותה לאתגר ביטחוני מורכב.

זיני לצד ראש המוסד היוצא ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ספקות במערכת הביטחון

עם זאת, במערכת הביטחון מביעים ספק משמעותי בנוגע למידת החשיבות שזיני נותן לתרחיש הזה. גורמים בכירים מטילים ספק בקיומו של מודיעין קונקרטי על מתקפה מתוכננת על אילת, ומעלים שאלות לגבי הצדקת ההקצאה המשמעותית של משאבים לתרחיש זה.

מקורות במערכת הביטחון מציינים כי בעוד שהחשש התיאורטי מפני מתקפה על אילת קיים, אין כרגע אינדיקציות מודיעיניות ברורות המצביעות על תכנון פעיל של מתקפה כזו. עם זאת, לאחר אירועי 7 באוקטובר, שבהם התברר שהמערכת הביטחונית לא הצליחה לצפות את המתקפה המסיבית של חמאס, גורמי הביטחון נוקטים בזהירות רבה יותר בהתייחסות לאזהרות מסוג זה.

ההתרעה של זיני מגיעה בתקופה שבה שירות הביטחון הכללי מתמודד עם אתגרים רבים, כולל חשיפת תשתיות טרור של חמאס הפועלות מטורקיה וסיכול תשתיות טרור בשומרון המופעלות מלבנון. המערכת הביטחונית נדרשת להתמודד עם איומים מרובי זירות, תוך שהיא מנסה ללמוד את הלקחים מכשלי המודיעין שהובילו לאירועי 7 באוקטובר.

בשב"כ נמנעו מלהגיב רשמית לדיווח, אך גורמים בארגון מדגישים כי הם פועלים באופן שוטף לזיהוי ומניעה של איומים על כלל אזרחי ישראל, ללא קשר למיקום הגאוגרפי.