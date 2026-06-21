בחשיפה דרמטית שפרסמה דוברות שב"כ היום (ראשון), נחשפו פרטים מדאיגים על פעילות ארגון הטרור חמאס משטח טורקיה.

על פי הנמסר, מרחב הגדה של חמאס מפעיל תשתית טרור מסועפת מאדמת טורקיה, במסגרתה סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו כנגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון.

מדובר בפעילות שיטתית ומתמשכת של פעילי חמאס השוהים בטורקיה, אשר עוסקים בגיוס מחבלים, העברת אמצעי לחימה וכספים, והכוונת פעילות צבאית לשטחי יהודה ושומרון וישראל. הפעילות מתבצעת בהכוונה ישירה של הנהגת ארגון הטרור, תוך ניצול תשתיות במדינה להעברת הנחיות וכספים המשמשים לקידום פיגועים.

הפעילים המרכזיים נחשפו

כיום משמש זאהר ג'אברין כראש מרחב הגדה, ואימן אבו חליל משמש כראש הזרוע הצבאית של מרחב הגדה. במהלך השנה האחרונה התקיימו מספר חקירות במסגרתן הופללו פעילי חמאס השוהים בטורקיה ופועלים תחת מרחב הגדה בקידום פעילות צבאית.

בין הפעילים המרכזיים שנחשפו: אימן שראונה, פעיל חמאס במרחב הגדה שגייס פעילים וקידם פעילות טרור במרחב מטורקיה. מחמד מלאח, פעיל חמאס במרחב הגדה במקור מאזור טול כרם, המחלק את זמנו בין טורקיה וקטאר וסייע בהעברת כספים לטרור. מאג'ד ג'עבה, פעיל חמאס במרחב הגדה שסייע בהברחת הנשק ששימש בפיגוע במחסום המנהרות בנובמבר 2023.

כמו כן נחשפו וליד אבו נצאר, פעיל חמאס במרחב הגדה שמימן תשתית טרור בבית לחם, וסלאם יעיש, פעיל חמאס במרחב הגדה שגייס פעילי טרור להוצאת פיגועים לפועל. כל אלו פועלים משטח טורקיה.

פעילות באין מפריע

על פי החשיפה, פעילי חמאס מבצעים את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה, ומקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון. הם מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת הנחיות וכספים, אותם הנחיות וכספים משמשים את הפעילים בשטח לקידום פעילות צבאית והוצאה לפועל של פיגועים.

החשיפה מצטרפת לסדרת גילויים דומים בחודשים האחרונים. כזכור, לפני כשבועיים נעצר ביוון מחבל פלסטיני שתכנן פיגועים נגד יעדים ישראליים באירופה, כאשר החקירה העלתה כי הוא קיבל הכשרה מחמאס במלזיה. גם אז עלה כי הפעילות מתואמת עם גורמים בטורקיה.

"נמשיך לפעול בנחישות"

בהודעה המשותפת של שב"כ וצה"ל נכתב: "שב״כ וצה״ל רואים בחומרה רבה כל קשר לגורמי טרור והכוונה מטעם מרחב הגדה בחמאס ומעורבות בהעברות כספים ואמצעי לחימה המיועדים לתשתיות טרור באזור יהודה ושומרון, וימשיכו לפעול בנחישות בכדי לסכל איומים ולהבטיח את ביטחון תושבי ומדינת ישראל".

החשיפה מעלה שאלות קשות על היחסים בין ישראל לטורקיה, ועל המשך פעילותם של ארגוני טרור מאדמתה. כוחות הביטחון ממשיכים לעקוב אחר הפעילות ולסכל ניסיונות פיגוע נוספים המתוכננים מטורקיה.