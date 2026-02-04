העיניים של המדינה: יחידת שחף מחסלת את שיקום חיזבאללה | צפו

רעידת אדמה בדרום לבנון: לוחמי יחידת האיסוף 'שחף' (869) מוכיחים בשטח שאין לאן לברוח. בפיקוד אוגדה 91, היחידה מנהלת מצוד בלתי פוסק נגד ארגון הטרור חיזבאללה, תוך שהיא מסכלת במסירות נפש כל ניסיון שיקום של מחבלי נסראללה. בשנה האחרונה לבדה, הלוחמים שלחו כ-60 מחבלים לגיהינום והפכו עשרות מחסני אמצעי לחימה ועמדות תצפית לערימות של אפר וטילים.

עליונות אווירית ויבשתית: התצפיתניות שחורצות גורלות

הלב הפועם של היחידה נמצא בחמ"לי התצפיתניות, שם כל תזוזה בשטח מתורגמת למכת אש קטלנית. מאות מבצעים ממוקדים יצאו לפועל בזכות הכוונת אש מדויקת, שחיברה בין הקרקע למטוסי הקרב של חיל האוויר. מדובר בקידוש השם של ממש בשדה הקרב המודרני, שבו המידע המודיעיני של התצפיתניות הופך לכוח אש שמרסק את תשתיות הטרור של חיזבאללה עוד לפני שהם מבינים מאיפה זה בא להם.

מהפכה בשטח: פלוגת הלוחמות החדשה שתשנה את פני המערכה

היחידה לא עוצרת בחיסולים ומסתכלת קדימה לעבר שינוי סדרי עולם במערך האיסוף. בחודש מרץ הקרוב צפויה להיפתח פלוגת לוחמות חדשה, מהלך שנועד להזניק את המוכנות המבצעית לרף חסר תקדים. מדובר בבשורה של ממש שתשפר את היכולות הטכנולוגיות והאנושיות של 'שחף', ותבטיח שהעיניים של צה"ל יישארו פקוחות לרווחה כדי למנוע מחיזבאללה להרים ראש פעם נוספת בגבול הצפון.