כיכר השבת
ציידי הטרור | תיעוד מהשטח

העיניים של המדינה: יחידת שחף מחסלת את שיקום חיזבאללה | צפו

 יחידת 'שחף' חיסלה כ-60 מחבלי חיזבאללה והשמידה עשרות תשתיות בלבנון. עם הכוונת אש קטלנית של התצפיתניות ופלוגת לוחמות חדשה שבדרך, צה"ל מבצע נוקאאוט לניסיונות השיקום של האויב בגבול הצפון (צבא)

כיכר השבת
1תגובות
חיסול מחבלים
חיסול מחבלים| צילום: צילום: דובר צה"ל
חיסול מחבלים (צילום: דובר צה"ל)

רעידת אדמה בדרום לבנון: לוחמי יחידת האיסוף 'שחף' (869) מוכיחים בשטח שאין לאן לברוח. בפיקוד אוגדה 91, היחידה מנהלת מצוד בלתי פוסק נגד ארגון ה , תוך שהיא מסכלת במסירות נפש כל ניסיון שיקום של מחבלי נסראללה. בשנה האחרונה לבדה, הלוחמים שלחו כ-60 מחבלים לגיהינום והפכו עשרות מחסני אמצעי לחימה ועמדות תצפית לערימות של אפר וטילים.

לוחמה בטרור בלבנון
לוחמה בטרור בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
לוחמה בטרור בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

עליונות אווירית ויבשתית: התצפיתניות שחורצות גורלות

הלב הפועם של היחידה נמצא בחמ"לי התצפיתניות, שם כל תזוזה בשטח מתורגמת למכת אש קטלנית. מאות מבצעים ממוקדים יצאו לפועל בזכות הכוונת אש מדויקת, שחיברה בין הקרקע למטוסי הקרב של חיל האוויר. מדובר בקידוש השם של ממש בשדה הקרב המודרני, שבו המידע המודיעיני של התצפיתניות הופך לכוח אש שמרסק את תשתיות הטרור של חיזבאללה עוד לפני שהם מבינים מאיפה זה בא להם.

מהפכה בשטח: פלוגת הלוחמות החדשה שתשנה את פני המערכה

היחידה לא עוצרת בחיסולים ומסתכלת קדימה לעבר שינוי סדרי עולם במערך האיסוף. בחודש מרץ הקרוב צפויה להיפתח פלוגת לוחמות חדשה, מהלך שנועד להזניק את המוכנות המבצעית לרף חסר תקדים. מדובר בבשורה של ממש שתשפר את היכולות הטכנולוגיות והאנושיות של 'שחף', ותבטיח שהעיניים של יישארו פקוחות לרווחה כדי למנוע מחיזבאללה להרים ראש פעם נוספת בגבול הצפון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה קשור קידוש השם??
מהה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר