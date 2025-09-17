נשיא סוריה אל ג'ולאני אמר הערב (רביעי) כי ההסכם הביטחוני עם ישראל יכול להביא לתוצאות כבר בימים הקרובים. הוא הוסיף שמדובר בהסכם קריטי בטענה שההסכם יביא לכך שישראל "תכבד" את המרחב האווירי של סוריה.

עוד אמר כי אם ההסכם הביטחוני יוכיח את עצמו ניתן יהיה להתקדם גם להסכמים נוספים מול ישראל. הוא סייג ואמר שבינתיים הסכם שלום מלא או נורמליזציה איינה דבר שעומדת על הפרק.

המגעים על ההסכם הביטחוני נעשים כשברקע מופעל לחץ ישיר מוושינגטון. דונלד טראמפ מעוניין להציג הישג דיפלומטי כבר לקראת העצרת הכללית של האו"ם בסוף החודש.

לפי גורמים המעורים במגעים, סוריה מבקשת בעסקה בעיקר להחזיר שטחים שאיבדה בחודשים האחרונים, להשיב את קו ההפרדה שנקבע בהסכם 1974 ולהפסיק את התקיפות האוויריות והפשיטות הישראליות – אך איננה מתכוונת להיכנס כעת להסכם שלום מלא.

בישראל לא ממהרים לוותר על הישגים שהושגו מאז נפילת בשאר אסד והכניסה של צה"ל עד כעשרים קילומטר מדמשק. "האמריקנים לוחצים על הסכם מהיר – זה אישי עבור טראמפ", אמר גורם ביטחוני ישראלי, "אבל ישראל לא מציעה הרבה".

במקביל, הדרוזים בדרום סוריה הפכו לשחקן מרכזי. אחרי קרבות עקובים מדם בסווידא והוצאות להורג שביצעו כוחות המשטר, מנהיגי העדה דורשים עצמאות ואף מסדרון הומניטרי שיחבר בין רמת הגולן לסווידא. גורמים דרוזים טוענים כי ישראל חימשה מיליציות מקומיות ואף מממנת את פעילותן, צעד שיוצר מתיחות מול דמשק. סוריה דוחה את האפשרות למסדרון כזה, אך נאלצה להסכים לפריסת מחסומים של כוחות פנים בסווידא כדי למנוע התבססות של חיזבאללה, איראן וגורמים פלסטיניים חמושים.

המשא ומתן בין הצדדים מתנהל בגלוי רק בחודשים האחרונים, לאחר מגעים ראשוניים באבו דאבי ובבאקו. בהמשך נקטע הדיאלוג בעקבות עימותים בדרום, וחודש בפריז בפיקוח אמריקני. למרות קיומם של פגישות ישירות לראשונה, האווירה נותרה מתוחה מאוד. "יסודות בסיסיים של אמון פשוט לא קיימים", הודה גורם סורי.

ישראל, על פי מקורות ששוחחו עם רויטרס, דחתה כל אפשרות לנסיגה מהגולן. היא אף העלתה רעיון לנסיגה מסוריה הדרומית בתמורה לוויתור של דמשק על הגולן, אך ההצעה נחשבת לבלתי ריאלית. "עבור שריעה, כל פשרה על הגולן משמעה סוף שלטונו", אמר בכיר סורי. ובמילים אחרות, הדיווחים בעבר על נכונות של א-שרעא לוותר על הגולן הישראלי פשוט אינם נכונים.

גם המציאות בשטח מגבילה את יכולת התמרון של דמשק: מצד אחד, חדירות ישראליות ותקיפות חוזרות מחזקות את ההתנגדות הפנימית לכל הסדר; מצד שני, אובדן שטחים והמשך הלחץ מחייבים את הנשיא החדש להיאחז בכל מסלול דיפלומטי שימנע הידרדרות נוספת.

קצין סורי הפועל בדרום סיפר בשיחה עם 'רויטרס' כי יחידות צבאו נמנעות ממגע ישיר עם כוחות ישראליים הפועלים באופן שגרתי בכפרים, עורכים חיפושים ונאספים מידע על האוכלוסייה. בצה"ל טוענים כי חשפו "אמצעי לחימה רבים" ועצרו חשודים בפעילות טרור.

הנכונות של דמשק להמשיך במגעים נובעת גם משיקול כלכלי. לפי הערכות, הנשיא אחמד אל־שרעא מקווה שהתקדמות מול ישראל תסלול את הדרך לסיוע כלכלי והשקעות מצד מדינות המפרץ וארה"ב.

ויתורים אפשריים עשויים לכלול מתן אוטונומיה רחבה יותר לדרוזים ולקבוצות נוספות, לצד פינוי אזורים צבאיים סמוך לגבול עם ישראל וירדן.

בינתיים, ישראל מבהירה כי תמשיך להחזיק בעמדותיה החדשות, כולל ההשתלטות על מוצב בהר החרמון, ומאיימת בתקיפות אוויריות על כל נוכחות סורית משמעותית בקרבת הגבול. מבחינת ישראל, יצירת אזור חיץ בדרום סוריה היא המשך ישיר למדיניות שננקטה בעזה ובדרום לבנון אחרי מתקפת חמאס בבוקר שמחת תורה.

השאלה שנותרה פתוחה היא האם טראמפ אכן יוכל להציג בסוף ספטמבר פריצת דרך שתסמן תפנית ביחסי ישראל-סוריה, או שמדובר בציפייה מוקדמת מדי.