מנהרה של שישה קילומטרים הושמדה אויב שפל: קני שיגור אותרו בבית הקברות הנוצרי בעזה | תיעוד דובר צה"ל חושף כי כוחותיו איתרו קני שיגור בלב בית קברות בעיר עזה, הממצאים הושמדו | עוד הודיע צה"ל על חשיפה של תוואי מנהרות תת-קרקעי באורך של כשישה קילומטרים, אשר ברובו הושמד במהלך הפעילות במרכז דרג׳ תופאח (צבא וביטחון)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 14:59