אויב שפל: קני שיגור אותרו בבית הקברות הנוצרי בעזה | תיעוד 

דובר צה"ל מסר כי כוחות חטיבה 401, הפועלים במסגרת אוגדה 162, ממשיכים בפעילות נרחבת בעומק דרג׳ תופאח שבצפון רצועת עזה.
במסגרת המבצע, ובשיתוף פעולה צמוד עם לוחמי יחידת יהל"ם, הצליחו הכוחות לחשוף תוואי מנהרות תת-קרקעי באורך של כשישה קילומטרים, אשר ברובו הושמד במהלך הפעילות במרכז דרג׳ תופאח.
הלוחמים ביצעו פעולות חיסול ממוקדות, במהלכן נטרלו עשרות מחבלים שפעלו באזור, והשמידו פירי מנהרות רבים וכן מבנים צבאיים ששימשו את ארגוני הטרור לפעילות טרור, אגירת אמצעי לחימה והסתרת פעילים. בין האמצעים שנתפסו במקום נמצאו משגרים, אקדחים ותחמושת רבה.
עוד דווח כי בין האתרים שנבדקו ואותרו במהלך הפעילות נמצא בית קברות בדרג׳ תופאח, בו אותרו משגר וקני שיגור, שהוסתרו במקום במטרה לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחים. כוחות צה"ל פועלים במרחב ברגישות וביעילות במטרה לאפשר השבת ביטחון לתושבי האזור.
פיקוד הדרום מדגיש כי הפעילות המודיעינית והקרבית בעומק רצועת עזה נמשכת במלוא העוצמה במטרה למנוע פגיעה באזרחי ישראל ולמגר את יכולות ארגוני הטרור לפגוע בהם. הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות ולהביא להשמדת התשתיות והאמצעים המסוכנים שברשות האויב.
