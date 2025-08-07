כיכר השבת
לקראת כיבוש הרצועה?

הולכים עד הסוף: גדוד בית חאנון חדל מלפעול ככוח צבאי מאורגן | צפו בפעילות 

צוות הקרב של גבעתי, פעלו לאחרונה במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה, כחלק ממבצע “מרכבות גדעון״ | הכוחות השמידו עשרות פירי מנהרות ומספר תוואים תת-קרקעיים ברצועה | התיעודים המלאים (צבא)

2תגובות
תיעוד מהשמדת תוואי תת-קרקעי בבית חאנון (צילום: דו"צ)

ברקע כוונת נתניהו ללכת על כיבוש הרצועה: ב הודיעו היום (חמישי) כי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 162, פעל במהלך החודש האחרון במרחב בית חאנון שבצפון , כחלק ממבצע “מרכבות גדעון״.

מפקד חטיבת גבעתי אמר לאחר הפעילות: ״פגענו פגיעה משמעותית בגדוד בית חאנון של ״, בנוסף לוחמי היחידה יחד עם כוחות ההנדסה והשריון, השמידו מאות תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. בשיתוף עם חיל האוויר, הותקפו מטרות רבות ובהם מבנים צבאיים ועמדות תצפית וצליפה שהיוו איום על כוחותינו.

תיעוד מחיסול מחבלים של חמאס בבית חאנון (צילום: דו"צ )

הכוחות בשיתוף לוחמי יהל״ם השמידו עשרות פירי מנהרות ומספר תוואים תת-קרקעיים.

כתוצאה מהפעילות, גדוד בית חאנון של חמאס חדל מלתפקד ככוח צבאי מאורגן - הפלוגות שהרכיבו אותו אינן פעילות עוד, ורובם המוחלט של המחבלים שפעלו במרחב נפגעו.

מצה"ל נאמר בסיום ההודעה כי "כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, על מנת להגן על אזרחי ישראל".

תיעוד מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בבית חאנון (צילום: דו"צ )
מצורפים קולות קשר מדברי מפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נ' ללוחמיו (צילום: דו"צ )
פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ )
פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ )
פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ )

2
די לתמונות של כוחי ועוצם ידי תנו לחיילים להלחם בשקט בצנעה ורק בעזרת ה
בעזרת ה
1
איך עדיין יש ביניינים עומדים על תילם?????
