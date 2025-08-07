כיכר השבת
נערכים להחלטת הקבינט

חמאס מתכנן: פרסום סרטונים נוספים של חטופים והעברת מחבלים

ארגון הטרור לא יושב בחיבוק ידיים לקראת אפשרות ולפיה החלטת קבינט על כיבוש רצועת עזה תצא לדרך. הם מעוניינים להעביר מחבלים לאזורים שבהם צה"ל צפוי לפעול ומתכוונים גם לפרסם סרטוני חטופים נוספים במסגרת קמפיין התעמולה שלהם נגד ישראל (מלחמה)

1תגובות

לקראת נקודת מפנה במלחמה? מתייחס ברצינות לאפשרות ולפיה האיומים הישראלים, על תכנון להשתלט ולכבוש את רצועת , יתממשו - ונערך לכך במגוון דרכים וכלים.

לפי הדיווח הערב (חמישי) בחדשות 13, מפי גורם פלסטיני, הזרוע הצבאית של חמאס מתכוונת להעביר מחבלים מכוחותיה, בחסות האוכלוסייה, לאזורים שבהם צה"ל צפוי לפעול בהתאם לתכניות העומדות על הפרק - כמו העיר עזה.

כמו כן מתכוונים במקביל בארגון הטרור למלכד צירים ולהטמין מטענים באזורים המיועדים לפעילות ישראל, במטרה לפגוע בחיילי צה"ל.

לצד זאת, כך דווח מפי המקור הפלסטיני, חמאס מעוניין להמשיך בקמפיין התודעתי שמנהל נגד ישראל בזירה הבינלאומית ובמיוחד בנושא הרעב והמצב הקשה ברצועת עזה.

בכוונת חמאס לפרסם עוד סרטונים של חטופים ישראלים, כדי לזעזע את דעת הקהל בציבור הישראלי ולהגביר את הלחץ.

0 תגובות

1
חמאס מפרסם סרטוני זוועה ולא חושש מהעולם כי יודע שכולם אנטישמים אז הייתי מרעיב את המחבלים ומפרסם סרטונים שלהם כמו דחלילים, אם לחמאס מותר, לנו בטח מותר.
שייקה

