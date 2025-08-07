חמאס מתכנן: פרסום סרטונים נוספים של חטופים והעברת מחבלים

לקראת נקודת מפנה במלחמה? ארגון הטרור חמאס מתייחס ברצינות לאפשרות ולפיה האיומים הישראלים, על תכנון להשתלט ולכבוש את רצועת עזה, יתממשו - ונערך לכך במגוון דרכים וכלים.

לפי הדיווח הערב (חמישי) בחדשות 13, מפי גורם פלסטיני, הזרוע הצבאית של חמאס מתכוונת להעביר מחבלים מכוחותיה, בחסות האוכלוסייה, לאזורים שבהם צה"ל צפוי לפעול בהתאם לתכניות העומדות על הפרק - כמו העיר עזה.

כמו כן מתכוונים במקביל בארגון הטרור למלכד צירים ולהטמין מטענים באזורים המיועדים לפעילות ישראל, במטרה לפגוע בחיילי צה"ל.

לצד זאת, כך דווח מפי המקור הפלסטיני, חמאס מעוניין להמשיך בקמפיין התודעתי שמנהל נגד ישראל בזירה הבינלאומית ובמיוחד בנושא הרעב והמצב הקשה ברצועת עזה.

בכוונת חמאס לפרסם עוד סרטונים של חטופים ישראלים, כדי לזעזע את דעת הקהל בציבור הישראלי ולהגביר את הלחץ.