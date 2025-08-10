זה התשובה של צה"ל לשיגורים מעזה לעבר יישובי העוטף

שיגורים מרצועת עזה | אילוסטרציה ( צילום: פלאש 90 )

אחרי השיגורים מעזה: לפני זמן קצר היום (ראשו), מטוסי קרב של חייל האוויר תקפו בהכוונת מכלול האש של חטיבת הנח״ל, והשמידו את מתחם השיגור של ארגון הטרור חמאס במרחב שג'עייה.