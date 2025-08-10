כיכר השבת
השמדת הטרור

זה התשובה של צה"ל לשיגורים מעזה לעבר יישובי העוטף

בצה"ל השמידו היום את מתחם השיגור, ממנו שיגרו מחבלי חמאס שתי רקטות לעבר עוטף עזה - מוקדם יותר | הרקטות נפלו בשטח פתוח, ובחסדי שמיים לא היו נפגעים (צבא)

שיגורים מרצועת עזה | אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

אחרי השיגורים מ: לפני זמן קצר היום (ראשו), מטוסי קרב של חייל האוויר תקפו בהכוונת מכלול האש של חטיבת הנח״ל, והשמידו את מתחם השיגור של ארגון הטרור חמאס במרחב שג'עייה.

בחמאס כיוונו את הרקטות, לעבר קיבוץ סעד במרחב עוטף עזה, מ נמסר כי "הם ימשיכו לפעול בעוצמה ובנחישות כנגד כל ארגוני הטרור ברצועה".

מוקדם יותר, דובר צה"ל הודיע כי בהמשך להתרעות שהופעלו בעוטף עזה, ככל הנראה חצו שני שיגורים מרצועת עזה לעבר שטח הארץ, בוצעו ניסיונות יירוט שתוצאותיהן בבדיקה.

דקות לאחר מכן הודיעו בצה"ל כי בהמשך להתרעות שהופעלו בעוטף עזה בשעה 12:55, זוהו שני שיגורים שחצו משטח רצועת עזה לעבר שטח הארץ, ונפלו בשטח פתוח. אין נפגעים באירוע.

