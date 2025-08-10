כיכר השבת
המסמכים המלאים נחשפים

זה המחבל שצה"ל חיסל ברצועה: "פעל במסווה של עיתונאי"

צה"ל תקף לפני זמן קצר את המחבל אנס אל שריף במרחב העיר עזה | המחבל פעל במסווה של עיתונאי ברשת אלג'זירה, כשהוא משמש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס (צבא)

אנס אל שריף - מי שפעל במסווה של עיתונאי (צילום: דובר צה"ל )

תקף לפני זמן קצר היום (ראשון), את המחבל אנס אל שריף במרחב . המחבל פעל במסווה של עיתונאי רשת אלג'זירה.

על פי המידע שפורסם בידי צה"ל, המחבל אנס אל שריף שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

בנוסף בצה"ל חשפו מידע מודיעיני בעבר ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה, המאשרים את שיוכו הצבאי לארגון הטרור חמאס. המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אלג'זירה להתנער.

המסמכים כוללים טבלאות כוח אדם, רשימות קורסים להכשרות טרור, ספרי טלפונים ומסמכי משכורת למחבל, המוכיחים בצורה חד משמעית כי הוא תפקד כמחבל של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

מסמכים אלה מהווים הוכחה להשתלבותו של המחבל ברשת התקשורת הקטארית אל-ג'זירה.

המסמכים אותם חשפו בצה"ל (צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל הדגיש כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודעיני נוסף".

בסיום ההודעה נאמר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות כנגד ארגוני הטרור".

