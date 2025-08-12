תיעוד מהאוויר: כך הושמד הבניין העזתי ממנו נורו פצמ"רים

צה"ל דיווח הבוקר (שלישי) כי כוחותיו ממשיכים בפעילות אינטנסיבית ברחבי רצועת עזה, במבצעי לחימה משולבים של צבא, חיל האוויר ושירות הביטחון הכללי, במטרה לפגוע בתשתיות הטרור ובמחבלים הפועלים נגד ישראל.
על פי ההודעה, כלי טיס של חיל האוויר תקפו אתמול באזור דיר אל־בלאח מספר פעילי ג’יהאד אסלאמי, לאחר קבלת מידע מודיעיני ממוקד משב"כ.
במקביל, כוחות אוגדה 36 בדרום הרצועה פעלו במערב חאן יונס, שם השמיד צוות הקרב של חטיבה 188 מבנה ממנו נורו פצמ"רים לעבר חיילי צה"ל. התקיפה בוצעה מהאוויר באופן מדויק, והמבנה הושמד כליל.
בצפון ובמרכז הרצועה, צוותי הקרב של חטיבה 7 וחטיבת הנח"ל, הפועלים תחת אוגדה 99, איתרו וחיסלו מחבלים, וכן פגעו בתשתיות טרור נוספות.
בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד פעילי הטרור, ולסכל ניסיונות פגיעה בכוחות ובאזרחי ישראל.
מצורף תיעוד של תקיפת המבנה במערב חאן יונס ממנו שוגרו הפצמ"רים.
0 תגובות