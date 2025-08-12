לא משאירים אבן על אבן תיעוד מהאוויר: כך הושמד הבניין העזתי ממנו נורו פצמ"רים דובר צה"ל מפרסם היום תיעוד מתקיפת מבנה בעזה, ממנו נורו פצמ"רים לעבר הכוחות הפועלים בשטח | במקביל, כלי טיס של חיל האוויר תקפו אתמול במרחב דיר אל-באלח, בהכוונה מודיעינית של שב"כ מספר מחבלים מארגון הטרור הג׳יהאד האסלאמי פלסטיני (חדשות)

יג יוני גבאי כיכר השבת | 14:16