הרמטכ״ל אישר את הרעיון המרכזי לתכנית ההתקפה בעזה

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (רביעי), דיון במסגרתו אישר את הרעיון המרכזי לתכנית הפעולה של צה"ל ברצועת עזה.

הדיון התקיים בהשתתפות פורום המטה הכללי, נציגי שב״כ ומפקדים נוספים. במסגרת הדיון, הוצגו פעולות צה"ל עד כה, לרבות התקפה במרחב זיתון שהחלה אתמול. כמו כן, הוצג ואושר רעיון מרכזי לתכנית למהלכי ההמשך ברצועת עזה, בהתאם להנחיית הדרג המדיני.

הרמטכ"ל בדיון הבוקר ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ״ל הדגיש את חשיבות העלאת כשירות הכוחות ומוכנות לגיוס מילואים, תוך ביצוע ריענון ומתן מרווח נשימה לקראת המשימות הבאות.

בתחילת השבוע, שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על התוכנית החדשה לכיבוש עזה. מלשכת נתניהו נמסר כי "השניים דנו בתוכניות ישראל להשתלטות על מעוזי החמאס שנותרו בעזה כדי להביא לסיום המלחמה בשחרור החטופים והכרעת החמאס. ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על תמיכתו האיתנה בישראל מאז תחילת המלחמה".

קודם לכן, כינס ראש הממשלה מסיבת עיתונאים, בה עדכן את ההחלטות שהתקבלו בקבינט. "הקבינט קיבל החלטה דרמטית, אחרי שצה״ל השתלט על 75% מהרצועה הנחנו את צה״ל להשלים את ההכרעה", אמר נתניהו, "קיבלנו חמישה עקרונות בקבינט כדי שנוכל לסיים את המלחמה".

נתניהו פירט את חמשת העקרונות - "פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים, פיקוד מלא על הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית".

לאחר מכן הסביר ראש הממשלה כי חמאס הציב תנאים בלתי אפשריים לעסקת חטופים, כאשר הוא פירט את התנאים: "נסיגה מוחלטת מהרצועה, כולל מציר פילדלפי שיאפשר הברחות נשק".