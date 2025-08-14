שר הביטחון והרמטכ"ל זמיר ( צילום: שירה קינן, משרד הביטחון )

אחרי הסכסוך הקשה בינהם: שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (חמישי) דיון יחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן, ראש אג"ת, מתפ"ש ומפקדים נוספים.

בדיון הוצגו לשר עקרונות התוכנית ליישום החלטת הקבינט להשתלטות על העיר עזה. בעקבות הדיון תגובש התוכנית המלאה שתובא לאישורו של שר הביטחון ביום ראשון, הקרוב. שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר לאחר הדיון: "מדינת ישראל נחושה להכריע את החמאס בעזה, לשחרר את כל החטופים ולהביא לסיום המלחמה. צה"ל מגייס את כל הכוחות ונערך בעוצמה רבה ליישום החלטת הקבינט. נפעל כאגרוף אחד עד להשלמת המשימה".

העימות בין זמיר לכץ: מוקדם יותר השבוע, התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, והוחלט על רשימה ארוכה של מינויים בכירים בצמרת צה"ל, אלא ששר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע כי הוא לא מתכוון לאשר את המינויים בשל העובדה שהדיון התקיים ללא דיון איתו.

בין המינויים הבולטים, ההחלטה לקדם את מפקד אוגדת עזה, תת אלוף ברק חירם, לראש חטיבת המבצעים, ואת ראש מטה פיקוד הדרום בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה, תת אלוף מנור ינאי, לראש מטה זרוע היבשה.

לשכת שר הביטחון כ"ץ התנערה מהמינויים ופרסמה הודעה פומבית בה נאמר: "דיון השיבוצים שקיים היום הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם.

הרמטכ"ל זמיר הגיב, באמצעות דובר צה"ל, בהודעה שפורסמה לאחר חצות לילה: "מוקדם יותר התקיים דיון איוש בראשות הרמטכ״ל למינוי מפקדים לתפקידי ליבה במערך המבצעי ובמטה.

"מדובר בדיון איוש אשר בליבתו תפקידי שטח אליהם מתמודדים מפקדי חטיבות השדה שפיקדו והובילו מאז פרוץ המלחמה במספר זירות לחימה".