צה"ל פתח במבצע להחזרת עריקים לשירות צבאי - תמורת ביטול המעצר

בשבועות האחרונים חלה החרפה ביחסי החרדים והצבא, כאשר בצה"ל החליטו לצאת בגל מעצרים חריג כנגד בחורי הישיבות. על פי מידע שהגיע ל'כיכר השבת', בצה"ל החליטו לצאת במבצע מיוחד בעת הקרובה, במהלכו תינתן הזדמנות אחרונה לעריקים שטרם החלו הכשרה צבאית, להתחיל בשירות צבאי מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם.

באופן זה ניתן יהיה להסדיר את מעמדם של אלו אשר השתמטו מגיוס וחוששים כעת להתייצב לאור ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך. לטענת הצבא, המבצע נוגע למשתמטים ולעריקים שטרם החלו הכשרה צבאית מכלל האוכלוסייה.

המבצע יאפשר לעריקים משירות שטרם החלו הכשרה צבאית להגיע לגיוס באופן מיידי, תוך התייחסות להיעדרותם מהשירות ב"אופן מקל" על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', מי שיוכיח כי הוא רוצה להתגייס לשירות מלא בצה"ל באופן מיידי וכשיר לעשות זאת, יוכל להסדיר את מעמדו, ללא מעצר או כליאה.

לטענת גורמים בצבא, מדובר במבצע שצה"ל יוצא אליו באופן חד פעמי - לא תהיה עוד הזדמנות כזו. ההרשמה למבצע תתאפשר עד לתאריך 21/08/25.

עם זאת, הצבא דורש כי מי שיתייצב במסגרת המבצע, יידרש להגיע ערוך ליציאה לטירונות ביום ההתייצבות במיטב, ולהתמיד בשירות תקין ללא היעדרויות או בקשות פטור .

כאשר שירות תקין בהתאם להתחייבות המתייצבים במסגרת המבצע, יאפשר כאמור את סיום ההליכים בעניין היעדרותם עד למועד ההתייצבות, ללא מעצר או מאסר בפועל.