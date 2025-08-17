כיכר השבת
"הזדמנות אחרונה"

צה"ל פתח במבצע להחזרת עריקים לשירות צבאי - תמורת ביטול המעצר

בצל משבר הגיוס ורדיפת עולם התורה, ששיאו בגל מעצרים בערים השונות, ל'כיכר השבת' נודע כי בצה"ל החליטו לצאת במבצע מיוחד למספר ימים, במהלכו תינתן "הזדמנות אחרונה" לעריקים שטרם החלו הכשרה צבאית, להתחיל בשירות צבאי - מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם (צבא)

1תגובות
שכת הגיוס תל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

בשבועות האחרונים חלה החרפה ביחסי החרדים והצבא, כאשר ב החליטו לצאת בגל מעצרים חריג כנגד בחורי הישיבות. על פי מידע שהגיע ל'כיכר השבת', בצה"ל החליטו לצאת במבצע מיוחד בעת הקרובה, במהלכו תינתן הזדמנות אחרונה לעריקים שטרם החלו הכשרה צבאית, להתחיל בשירות צבאי מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם.

באופן זה ניתן יהיה להסדיר את מעמדם של אלו אשר השתמטו מגיוס וחוששים כעת להתייצב לאור ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך. לטענת הצבא, המבצע נוגע למשתמטים ולעריקים שטרם החלו הכשרה צבאית מכלל האוכלוסייה.

המבצע יאפשר לעריקים משירות שטרם החלו הכשרה צבאית להגיע לגיוס באופן מיידי, תוך התייחסות להיעדרותם מהשירות ב"אופן מקל" על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', מי שיוכיח כי הוא רוצה להתגייס לשירות מלא בצה"ל באופן מיידי וכשיר לעשות זאת, יוכל להסדיר את מעמדו, ללא מעצר או כליאה.

לטענת גורמים בצבא, מדובר במבצע שצה"ל יוצא אליו באופן חד פעמי - לא תהיה עוד הזדמנות כזו. ההרשמה למבצע תתאפשר עד לתאריך 21/08/25.

עם זאת, הצבא דורש כי מי שיתייצב במסגרת המבצע, יידרש להגיע ערוך ליציאה לטירונות ביום ההתייצבות במיטב, ולהתמיד בשירות תקין ללא היעדרויות או בקשות פטור .

כאשר שירות תקין בהתאם להתחייבות המתייצבים במסגרת המבצע, יאפשר כאמור את סיום ההליכים בעניין היעדרותם עד למועד ההתייצבות, ללא מעצר או מאסר בפועל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הצבא באיבוד עשתונות. ככה זה כשנלחמים במאות אלפי איש בהוראת איזה מכשפה ועוד כמה שמאלנים.
בועז

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר